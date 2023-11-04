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    В двух петербургских изоляторах нашли воровской «общак» на треть миллиона. Новую статью добавили статусному арестанту

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    Уголовное дело о финансировании экстремизма возбуждено в отношении осуждённого за вымогательство Дениса Квициани в Петербурге. По версии следствия, меняя изоляторы, он исповедовал принципы запрещённого в России движения А.У.Е. («Арестантский уклад един»)*.

    Дело по статье 282.3 УК, по данным «Фонтанки», возбудило Главное следственное управление ГУ МВД Петербурга и области 3 ноября. Оно стало результатом работы по другому производству — о занятии высшего положения в преступной иерархии, которое вменили Квициани в 2021 году.

    «Положенцем» Квициани, по версии следствия, стал вскоре после того, как попал в петербургский СИЗО «Кресты» в 2019 году. Под его началом была налажена система обязательных взносов в воровской профсоюз, данью обкладывали не один изолятор. Как подсчитали полицейские, с сентября 2020-го и до апреля 2022 года усилиями Квициани «общак» вырос почти до 377 тысяч рублей. Деньги предназначались для АУЕ-ячеек в СИЗО № 3 в Выборге и № 5 на Арсенальной улице в Петербурге.

    По предварительным данным, 36-летний Денис Квициани последние несколько месяцев обживается в следственном изоляторе № 2 в Тихвине. В августе 2020 года он получил 4,5 года за вымогательство 750 тысяч рублей и хранение психотропа, который был найден при задержании. Дело о преступном иерархе в суд, судя по картотеке, ещё не передано.

    * Движение признано экстремистским в России и запрещено в 2020 году.

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