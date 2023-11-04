В двух петербургских изоляторах нашли воровской «общак» на треть миллиона. Новую статью добавили статусному арестанту

Уголовное дело о финансировании экстремизма возбуждено в отношении осуждённого за вымогательство Дениса Квициани в Петербурге. По версии следствия, меняя изоляторы, он исповедовал принципы запрещённого в России движения А.У.Е. («Арестантский уклад един»)*.



Дело по статье 282.3 УК, по данным «Фонтанки», возбудило Главное следственное управление ГУ МВД Петербурга и области 3 ноября. Оно стало результатом работы по другому производству — о занятии высшего положения в преступной иерархии, которое вменили Квициани в 2021 году.

