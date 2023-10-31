«Дома содрогнулись». Взрыв на военно-промышленном заводе в Соликамске

Жители Соликамска (Пермский край) днём 31 октября сообщили о взрыве. По их словам, ЧП произошло на заводе «Урал», передаёт 59.RU .

По данным МЧС, информация о происшествии на АО «Соликамский завод Урал» поступила в 13:25. На место выехали 44 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 10 единиц техники. Прибыв на место, пожарные выяснили, что в корпусе № 2 «произошел хлопок». В здании никого не было, по оперативной информации, люди не пострадали. На работу завода инцидент не повлиял.

Министерство территориальной безопасности Прикамья уточняет, что инцидент произошел в цехе № 3 (работает в автоматизированном режиме). По оперативной информации, выбиты окна и двери.

Завод «Урал», как пишет 59.RU, военно-промышленный. Там выпускают взрывчатые вещества, изделия из резины и пластмассы, лакокрасочные материалы, в частности в цехе № 3 прессуют порох.



МЧС и министерство территориальной безопасности называют случившееся «хлопком». Такой термин используется, когда нет капитальных разрушений, отмечает издание.