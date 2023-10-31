«Дома содрогнулись». Взрыв на военно-промышленном заводе в Соликамске

Жители Соликамска (Пермский край) днём 31 октября сообщили о взрыве. По их словам, ЧП произошло на заводе «Урал», передаёт 59.RU.
Kristi Kiss, |ПБ| Подслушано Боровск Соликамск Культурный / 59.RU | Новости Перми
По данным МЧС, информация о происшествии на АО «Соликамский завод Урал» поступила в 13:25. На место выехали
Министерство территориальной безопасности Прикамья уточняет, что инцидент произошел в цехе
Завод «Урал», как пишет 59.RU, военно-промышленный. Там выпускают взрывчатые вещества, изделия из резины и пластмассы, лакокрасочные материалы, в частности в цехе
МЧС и министерство территориальной безопасности называют случившееся «хлопком». Такой термин используется, когда нет капитальных разрушений, отмечает издание.
Местные жители в соцсетях рассказывают, что в разных районах города «дома содрогнулись», шаталась мебель, в некоторых зданиях даже выбило стёкла.