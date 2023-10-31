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    «Дома содрогнулись». Взрыв на военно-промышленном заводе в Соликамске

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    Жители Соликамска (Пермский край) днём 31 октября сообщили о взрыве. По их словам, ЧП произошло на заводе «Урал», передаёт 59.RU.

    Kristi Kiss, |ПБ| Подслушано Боровск Соликамск Культурный / 59.RU | Новости Перми

    По данным МЧС, информация о происшествии на АО «Соликамский завод Урал» поступила в 13:25. На место выехали 44 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 10 единиц техники. Прибыв на место, пожарные выяснили, что в корпусе № 2 «произошел хлопок». В здании никого не было, по оперативной информации, люди не пострадали. На работу завода инцидент не повлиял.

    Министерство территориальной безопасности Прикамья уточняет, что инцидент произошел в цехе № 3 (работает в автоматизированном режиме). По оперативной информации, выбиты окна и двери.

    Завод «Урал», как пишет 59.RU, военно-промышленный. Там выпускают взрывчатые вещества, изделия из резины и пластмассы, лакокрасочные материалы, в частности в цехе № 3 прессуют порох.

    МЧС и министерство территориальной безопасности называют случившееся «хлопком». Такой термин используется, когда нет капитальных разрушений, отмечает издание.

    Местные жители в соцсетях рассказывают, что в разных районах города «дома содрогнулись», шаталась мебель, в некоторых зданиях даже выбило стёкла.

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