Нетаньяху: Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны с ХАМАС. Сообщение его офиса цитирует 31 октября РИА Новости.



«Мы в гуще войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически», — сказал Нетаньяху.



Завершен первый этап — блокирующий. Продолжается второй этап — удары с воздуха. Начался третий этап: израильская армия расширяет свое наземное вторжение в сектор Газа.



«Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, поэтапного прогресса», — уточняется в публикации.

