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    Нетаньяху: Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС

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    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны с ХАМАС. Сообщение его офиса цитирует 31 октября РИА Новости.

    «Мы в гуще войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически», — сказал Нетаньяху.

    Завершен первый этап — блокирующий. Продолжается второй этап — удары с воздуха. Начался третий этап: израильская армия расширяет свое наземное вторжение в сектор Газа.

    «Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, поэтапного прогресса», — уточняется в публикации.

    Вечером 30 октября представитель израильской армии ЦАХАЛ также рассказал о расширении наземной операции в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-технические силы вводятся «для продолжения скоординированных операций на суше, в воздухе и на море».

    Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Целями были оружие и объекты, используемые движением.

    Тем временем в конгресс США внесен проект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов, передает RT.

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