ЦАХАЛ: Израиль расширяет наземную операцию в Газе. В сектор входят танки, пехота и саперы

Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа, заявил вечером 30 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-технические силы вводятся в Газу «для продолжения скоординированных операций на суше, в воздухе и на море».
«За прошедшие сутки наши силы ликвидировали десятки террористов. <...> Ранее сегодня на севере мы ликвидировали террористическую ячейку, которая пыталась обстрелять территорию Израиля в районе Рош-Ханикра», — сказал Хагари.
Он добавил, что ЦАХАЛ продолжает «развертывание вдоль северной границы в состоянии очень высокой готовности».
Напомним, ранее 30 октября президент России Владимир Путин заявил, что нынешний виток кризиса на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на Израиль. Но ответные действия Тель-Авива Путин оценил критически, главным образом в плане их гуманитарных последствий.
«Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», — добавил Путин.
Путин сказал, что нельзя оправдать события в секторе Газа, «когда без разбора уничтожают сотни тысяч людей», однако руководствоваться эмоциями «мы не имеем права».