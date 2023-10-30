ЦАХАЛ: Израиль расширяет наземную операцию в Газе. В сектор входят танки, пехота и саперы

Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа, заявил вечером 30 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-технические силы вводятся в Газу «для продолжения скоординированных операций на суше, в воздухе и на море».

«За прошедшие сутки наши силы ликвидировали десятки террористов. <...> Ранее сегодня на севере мы ликвидировали террористическую ячейку, которая пыталась обстрелять территорию Израиля в районе Рош-Ханикра», — сказал Хагари.