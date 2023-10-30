В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек

В Волновахе задержали двух подозреваемых в убийстве девяти человек — ими оказались российские военнослужащие-контрактники с Дальнего Востока, сообщил 30 октября Следственный комитет РФ.

«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления», — сказано в сообщении СК.



По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве, уточняет следствие. Подробности конфликта пока не приводятся.