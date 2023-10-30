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    В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек

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    В Волновахе задержали двух подозреваемых в убийстве девяти человек — ими оказались российские военнослужащие-контрактники с Дальнего Востока, сообщил 30 октября Следственный комитет РФ.

    «В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления», — сказано в сообщении СК.

    По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве, уточняет следствие. Подробности конфликта пока не приводятся.

    Напомним, 29 октября стало известно, что семью из девяти человек обнаружили застреленной в частном доме в городе Волноваха (ДНР). Убиты были семеро взрослых и двое детей.

    Сообщалось, что подозреваемые передвигались на мотоцикле красно-белой расцветки и были вооружены автоматами.

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