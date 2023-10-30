В ДНР разыскивают двух мужчин c автоматами, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек

Двух вооруженных подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе разыскивают оперативники Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«На вид примерно по 30 лет, худощавого телосложения, высокого роста», — рассказал собеседник агентства. Подозреваемые передвигаются на мотоцикле красно-белой расцветки и вооружены автоматами. Их разыскивают за совершение преступления по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Накануне стало известно, что семью из девяти человек обнаружили застреленными в частном доме в городе Волноваха (ДНР). Убиты были семеро взрослых и двое детей.