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    Финляндия планирует предоставить свои военные базы для США, пишут СМИ

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    Американские войска смогут действовать на территории Финляндии, к такому результату пришли стороны в результате переговоров о военном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement — DCA). Об этом 30 октября сообщают финские СМИ.

    По информации одного из изданий, Суоми разрешит США использовать несколько финских гарнизонов или военных баз. Уточняется, что речь идет о сухопутных, морских и военно-воздушных базах. Это не означает, что в Финляндии появится постоянная американская база — стороны договорились о временном нахождении иностранных военных.

    Другое СМИ утверждает, что договор может быть подписан в ближайшие недели. В рамках переговоров обсуждались в том числе такие вопросы, как налогообложение, таможенные пошлины и другие.

    Пресса пишет о том, что в документе не будут прописаны конкретные территории размещения американских военных, как, например, в Норвегии — там за гражданами США закреплены только три зоны. В американо-финском соглашении размещение американских военных будет определяться более гибко, сообщают источники.

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