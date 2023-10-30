Финляндия планирует предоставить свои военные базы для США, пишут СМИ

Американские войска смогут действовать на территории Финляндии, к такому результату пришли стороны в результате переговоров о военном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement — DCA). Об этом 30 октября сообщают финские СМИ.

По информации одного из изданий, Суоми разрешит США использовать несколько финских гарнизонов или военных баз. Уточняется, что речь идет о сухопутных, морских и военно-воздушных базах. Это не означает, что в Финляндии появится постоянная американская база — стороны договорились о временном нахождении иностранных военных.