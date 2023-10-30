Очевидец снял, как фура разложилась о шаланду на КАД. Пробка в 5 км держится шестой час

читатель «Фонтанки» Илья
Многокилометровый затор из-за аварии с грузовиками на востоке кольцевой автодороги Петербурга 30 октября сохранился до вечера. Момент столкновения большегрузов попал на камеру видеорегистратора.
Сама авария произошла еще в 11:48. На 43-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись два грузовых автомобиля. На записи с видеорегистратора видно, что обе машины ехали в правом ряду, и в какой-то момент фура врезалась в заднюю часть шаланды. От удара кабина фуры развалилась и начала дымиться. Благо, до пожара не дошло. Обошлось ДТП и без пострадавших.
Тем не менее, по данным на 16:50, поврежденные грузовики все еще стоят на КАД, затрудняя движение, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По информации «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце равен 5 километрам и тянется от развязки с Шафировским проспектом.