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    ДТП с фурами собирает многокилометровую пробку на КАД. У одной машины отвалилась кабина

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Серьезная авария с участием большегрузов затруднила движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 30 октября. На место приехала реанимация.

    По предварительной информации, около 12 часов на 43-м километре внутреннего кольца КАД, перед развязкой с Колтушским шоссе, столкнулись два грузовых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». После этого одна из машин задымилась. На кадрах с места аварии видно, что у одной фуры отвалилась кабина, рухнув на дорогу.

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    На место прибыла машина реанимации. Есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется. Из-за аварии сильно затруднено движение по кольцевой. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце КАД составляет 5 километров, начинаясь от Шафировского проспекта.

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    UPD: Из-за того, что один из попавших в ДТП грузовиков задымился, на место были вызваны сотрудники МЧС. По данным на 13:30, спасатели и скорая уже уехали с места аварии. Возгорания не было, пострадавших в ДТП тоже нет, уточнили в Упрдоре. Поврежденные грузовики занимают полосу безопасности, первую и частично вторую полосу. Движение по-прежнему затруднено, пробка тянется на 5 километров.

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