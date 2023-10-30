Американец хотел спасти Наталью Поклонскую, но его обманули

Мошенники едва не похитили у американца $100 тысяч. Они общались с ним от имени советника Генпрокурора России Натальи Поклонской, которой неожиданно потребовалась помощь. Об этой истории рассказала сама Поклонская на своей странице в запрещенной соцсети Instagram* 30 октября.



По словам Поклонской, один американский гражданин общался с ее фейком в соцсетях в течение 11 месяцев. В какой-то момент мужчине сказали, что Россия выдала экс-прокурора Крыма Поклонскую Украине, и для освобождения нужен залог в $100 тысяч.

От больших трат мужчину спасла фан-группа Поклонской. Американец решил проверить информацию и связался с администратором сообщества. Тогда и выяснилось, что иностранец почти год общался с фейком. В итоге мошенники не получили денег.