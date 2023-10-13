В Петербурге у народной артистки России похитили почти 5 миллионов рублей

В Петербурге продолжают отдавать деньги незнакомцам с уверенностью, что в их руках — надёжнее, чем в сейфах. Очередной жертвой телефонных проходимцев стала выдающаяся певица, которую обманули дважды.



Полиция накануне возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшей по которому проходит 80-летняя женщина, стало известно «Фонтанке». Народная артистка России, профессор кафедры сольного пения, лауреат всесоюзных и международных конкурсов лишилась 4, 8 млн рублей.



Она наслушалась речей якобы от Центра общественных связей ФСБ и разуверилась в надёжности банка. Разговор с незнакомцем, позвонившим 28 сентября, обошёлся сначала в 3,6 млн рублей. Женщина обналичила деньги, завернула в пакет и отдала их невысокой светловолосой даме, которая пришла в квартиру в Калининском районе и обязалась перевести чужие сбережения на более безопасный счёт. Слово за слово, и в банк пришлось идти ещё раз — чтобы уберечь оставшиеся накопления. Чуть больше миллиона были отданы в те же руки у Измайловского сада.

