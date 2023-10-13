    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    755мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.99eur103.04

    В Петербурге у народной артистки России похитили почти 5 миллионов рублей

    5469
    11 комментариев

    В Петербурге продолжают отдавать деньги незнакомцам с уверенностью, что в их руках — надёжнее, чем в сейфах. Очередной жертвой телефонных проходимцев стала выдающаяся певица, которую обманули дважды.

    Полиция накануне возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшей по которому проходит 80-летняя женщина, стало известно «Фонтанке». Народная артистка России, профессор кафедры сольного пения, лауреат всесоюзных и международных конкурсов лишилась 4, 8 млн рублей.

    Она наслушалась речей якобы от Центра общественных связей ФСБ и разуверилась в надёжности банка. Разговор с незнакомцем, позвонившим 28 сентября, обошёлся сначала в 3,6 млн рублей. Женщина обналичила деньги, завернула в пакет и отдала их невысокой светловолосой даме, которая пришла в квартиру в Калининском районе и обязалась перевести чужие сбережения на более безопасный счёт. Слово за слово, и в банк пришлось идти ещё раз — чтобы уберечь оставшиеся накопления. Чуть больше миллиона были отданы в те же руки у Измайловского сада.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что связь с женщиной мошенники поддерживали до 9 октября. Их ищут.

    Пока в одном отделе принимали заявление от народной артистки, в другом в тот же день слушали об обмане концертмейстера одного из петербургских театров. Она «помогла ФСБ» квартирой и 10 млн рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенникиТелефонные мошенникиНародная артистка
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close