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    Концертмейстер петербургского театра «помогла ФСБ» квартирой и 10 млн рублей

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    Жительницу Центрального района Петербурга под предлогом проверки театра, где она работает, мошенники обманули на 10 млн рублей.

    В полицию 71-летняя женщина обратилась накануне около шести вечера, стало известно «Фонтанке» 12 октября. Силовикам осталось только удивляться наглости преступников и доверчивости потерпевшей.

    По предварительной информации, первый контакт с мошенниками у концертмейстера одного из петербургских театров произошел 16 сентября. Она получила в мессенджере сообщение якобы от директора культурного заведения о том, что с ней свяжется куратор театра. Затем женщине позвонили и сообщили, что нужна ее помощь в рамках проверки театра на предмет мошеннических действий. Петербурженке звонили потом из ФСБ и Центробанка. И речь уже шла о том, что мошеннические действия направлены непосредственно на нее. Под предлогом того, что злодеи оформили на нее кредит, женщину уговорили взять самой кредит в размере 800 тыс. рублей. Потом речь уже пошла о ее квартире на улице Марата. Чтобы ее спасти, к 27 сентября концертмейстера убедили ее продать и защитить средства путем перевода их на «защищенные счета». До 10 октября петербурженка взяла еще пару кредитов, влезла в долги. И в общей сложности перевела мошенникам 10,5 млн рублей.

    По заявлению проводится проверка.

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