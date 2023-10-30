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    «Их там, наверное, много, но искать их под снегом тот ещё кайф». Если пойдёте по грибы, берите метлу

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    Удивительно, но некоторые петербуржцы до сих пор ходят за грибами и вполне успешно. Хотя снежный покров в лесу уже сформировался. Своими находками 29 и 30 октября хвастаются подписчики сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    «Подышала морозным воздухом, откопала замерзшие лисички. Их там, наверное, много ещё, но искать их под снегом тот ещё кайф! На всякий случай прихватила с собой смётку, очень даже пригодилась», - рассказывает Елена. «Много снега, красота. Штучно - грибы подморозовики», - шутит ещё одна Елена. У Альбины из «подснежников» - осенние опята, серопластинчатые, коллибия.

    Станислав демонстрирует целый ассортимент белых. «В лесочке, который нашёл в начале октября и который порадовал сотнями боровиков, до сих пор стоят белые грибы. Их, конечно, уже далеко не сотни, они все проморожены насквозь, но даже сегодня некоторые из них были очень даже симпатичными», - пишет Станислав.

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