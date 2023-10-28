Осенние снеговики и 500 тракторов на дорогах. Петербург встречает первый в сезоне нерастаявший снег

Снеговиков на подложке из желтых кленовых листьев лепят петербуржцы в субботу 28 октября. Развлекаться после первого снегопада дано не всем жителям города.
Нерастаявший снег в последнюю субботу октября выгнал на прогулки жителей Петербурга и Ленобласти вместе со слегка обалдевшими (судя по кадрам) питомцами. Снег еще совсем неглубокий, из него торчат трава и листья, но на небольших снеговиков хватило.
Покров вынудил коммунальные службы взяться за уборку города. Как сообщает комитет по благоустройству, улицы и проспекты чистят 584 единицы техники, а тротуары и остановки — 736 дворников.
Готовы коммунальщики и принимать первые жалобы. Вопросы по уборке можно задать по телефону 314 60 13.
Ночью снег продолжит идти, но, видимо, днем все же растает — выглянет солнце и температура днем станет положительной.