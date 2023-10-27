РИА Новости: украинские СМИ сообщают, что покушение на Царева было организовано СБУ

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что покушение на Олега Царева в Крыму было организовано СБУ, передает вечером 27 октября РИА Новости.



Ранее такое же мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.



Напомним, в Олега Царева дважды стреляли в Ялте около полуночи 27 октября. На момент прибытия кареты скорой помощи политик был без сознания, с большой кровопотерей. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Царев «находится в тяжелом состоянии после покушения, работают правоохранители»

