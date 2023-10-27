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    РИА Новости: украинские СМИ сообщают, что покушение на Царева было организовано СБУ

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    Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что покушение на Олега Царева в Крыму было организовано СБУ, передает вечером 27 октября РИА Новости.

    Ранее такое же мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    Напомним, в Олега Царева дважды стреляли в Ялте около полуночи 27 октября. На момент прибытия кареты скорой помощи политик был без сознания, с большой кровопотерей. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Царев «находится в тяжелом состоянии после покушения, работают правоохранители»

    Возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

    Царев с 2002 по 2014 год был депутатом Верховной рады Украины. Выдвигался на досрочных выборах президента в 2014 году после майдана, однако снял свою кандидатуру. В ходе вооружённого конфликта в Донбассе перешёл на сторону ополчения.

    26 июля 2014 года стал спикером парламента самопровозглашённой Новороссии — конфедерации, в состав которой вошли Донецкая и Луганская Народные Республики. Занимал пост до 2015 года, когда было объявлено о заморозке проекта «Новороссия».

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