Стали известны подробности покушения на экс-депутата Рады Олега Царева

Родные политика Олега Царева подтвердили информацию о покушении на него в Крыму. Об этом 27 октября сообщается в его телеграм-канале.



«Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», — сказано в посте.

О покушении стало известно утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Царев в очень тяжелом состоянии и находится в реанимации. Военкор Юрий Котенок также сообщает, что Царев находится в реанимации с огнестрельным ранением, а его состояние — тяжелое.