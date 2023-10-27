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    Стали известны подробности покушения на экс-депутата Рады Олега Царева

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    Родные политика Олега Царева подтвердили информацию о покушении на него в Крыму. Об этом 27 октября сообщается в его телеграм-канале.

    «Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», — сказано в посте.

    О покушении стало известно утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Царев в очень тяжелом состоянии и находится в реанимации. Военкор Юрий Котенок также сообщает, что Царев находится в реанимации с огнестрельным ранением, а его состояние — тяжелое.

    Власти Крыма призвали не распространять слухи и дождаться официальной информации. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

    Олег Царев с 2002-го по 2014 год был депутатом Верховной рады Украины. Выдвигался на досрочных выборах президента в 2014 году после майдана, однако снял свою кандидатуру. В ходе вооружённого конфликта в Донбассе перешёл на сторону ополчения. 26 июля 2014 года стал спикером парламента самопровозглашённой Новороссии — конфедерации, в состав которой вошли Донецкая и Луганская Народные Республики. Занимал пост до 2015 года, когда было объявлено о заморозке проекта «Новороссия».

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