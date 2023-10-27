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    В Петербурге продолжают считать отравившихся в Ivori Garden. Их всё больше

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    Число отравившихся гостей ресторана Ivori Garden в центре Петербурга пошло на второй десяток. Об этом 27 октября сообщили в городском Роспотребнадзоре.

    Как уточнили в управлении, по данным на 26 октября, зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции. При этом у восьми заболевших обнаружена сальмонелла.

    Неделю назад было известно о девяти отравившихся, пять из которых были госпитализированы в больницу имени Боткина. «Фонтанка» сообщала, что бактерии рода Salmonella нашли в пробах соуса «Вителло» — его готовят непосредственно в ресторане.

    Роспотребнадзор проверял заведение на 8-й Советской улице 20 октября. Первым результатом стал протокол о временном запрете деятельности в отношении юрлица «Фитнесс-Фуд». В самом ресторане заявляли, что поставили работу на паузу ещё 18-го числа, когда получили жалобы от двух отравившихся посетителей.

    Откроется ли Ivori Garden в ближайшее время, будет решать Смольнинский районный суд. Гендиректор компании заверяет, что все огрехи успели устранить, но Роспотребнадзор настаивает, что ресторан стоит оставить закрытым ещё на некоторое время.

    «Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда, для этого пострадавшим необходимо направить претензию в ООО «Фитнесс-Фуд» по юридическому адресу с требованием компенсации морального и материального вреда», — сообщили в Роспотребнадзоре.

    Проконсультировать обещают по телефону 8 (812) 764-02-34, доб.1288.

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    Комментарии 12

    Гость27 Окт 2023 в 23:22
    Приятного аппетита.
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