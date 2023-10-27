В Петербурге продолжают считать отравившихся в Ivori Garden. Их всё больше

Число отравившихся гостей ресторана Ivori Garden в центре Петербурга пошло на второй десяток. Об этом 27 октября сообщили в городском Роспотребнадзоре.



Как уточнили в управлении, по данным на 26 октября, зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции. При этом у восьми заболевших обнаружена сальмонелла.

Неделю назад было известно о девяти отравившихся, пять из которых были госпитализированы в больницу имени Боткина. «Фонтанка» сообщала, что бактерии рода Salmonella нашли в пробах соуса «Вителло» — его готовят непосредственно в ресторане.