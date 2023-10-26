Фестиваль «Детские дни» в Петербурге: детективы, медитации, игры в музеях и многое другое

Музеи и библиотеки открывают двери для детей всех возрастов в дни школьных каникул: квесты по поиску древних знаний и сокровищ, путешествия по дворцовым залам и загадочные истории — всё это предлагает программа городского фестиваля «Детские дни» (0+), который пройдет в Петербурге с 28 октября по 6 ноября. Если видите в музеях ребят и их родителей, которые бегают с маршрутной картой, увлечённо рассматривают этикетки, сверяются с картой или считают ступеньки — это наверняка участники проекта.



Фото: Анатолий Сбитнев, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Маршруты проложены по Музею Академии художеств, где проводником детей во времена древних богов станет маленькое привидение (программа для ребят 5–8 лет), и по залам Эрмитажа (9–12 лет), бродя по которым школьники узнают об удивительных случаях, которые происходили с художниками, скульпторами и архитекторами. Участвуют музей «Невская застава» с программой о жизни в промышленных частях города сто лет назад (9–12 лет), Музей железнодорожного транспорта с рассказом о поездах в большой литературе (9–12 лет). Музей С. М. Кирова предлагает прогуляться по выставке «Подарки во все времена», чтобы разобраться, по какому случаю было принято дарить подарки 100 лет назад (7–10 лет), а Музей городской скульптуры докажет, что его экспонаты-подопечные — «очень нежные создания» (7–10 лет).



Одна из уникальных активностей — мастер-класс по ручному отливу бумаги в Музее истории денег. Школьников от 9 до 12 лет — обязательно в сопровождении взрослых — погрузят в историю изобретения и использования бумаги, объяснят, как работают водяные знаки, а в конце помогут изготовить «шедевр» — оригинальный бумажный лист собственного дизайна.

Музей мостов в этом году организовал занятие-расследование. Детям предстоит представить, что под конногвардейским эскадроном обрушился Египетский мост, а из городского архива пропали чертежи всех подвесных мостов города. Задача — примерить на себя роли реальных исторических личностей, узнать истинные причины катастрофы и предотвратить будущие разрушения. Предполагается, что в детективов превратятся школьники 11–14 лет.



Старшеклассникам может показаться интересной программа, связанная с только что запущенным проектом в Музее Анны Ахматовой. Выставка «Анатомия текста. «Импровизация» Пастернака» сама по себе очень интерактивна: зрителей вовлекут в разбор стихотворения на «части», чтобы у каждого была возможность составить из них что-то своё. На «Детских днях» гости смогут «извлекать звуки, дословно, до абсурда воспроизводить метафору, на каждом шагу открывая следующую строку, ощутить летнюю ночь, наполненную звуками птиц и волн, плеска и клёкота, и лишь в конце обнаружить текст полностью». Интересно будет ребятам старше 14+.



В Музее петербургского авангарда программа «БОБЭОБИ» тоже связана со стихотворчеством: участники будут пытаться отличить стихи поэтов-футуристов от случайного набора букв, узнают о Велимире Хлебникове, а в конце, «вполне вероятно, сочинят собственное стихотворение на заумном языке». В участники ждут подростков от 14 до 16 лет.



Выбрать понравившийся маршрут по возрасту и запросу и узнать условия участия в экскурсиях и занятиях основной и параллельной программ любой желающий может на сайте проекта или в социальных сетях. Продолжить приключения в свободный день желающие смогут уже после первой «волны»: в выходные 11–12 и 18–19 ноября.

