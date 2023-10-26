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    «Туризм по-царски»: петербуржцам расскажут, чем Петр I удивил Францию, а она — его

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    Петр I был первым русским царем, поехавшим за рубеж. Во время первой «турпоездки» до Франции он не доехал, а вот 20 лет спустя — добрался. 29 октября в цикле «Отдыхаем как люди» слушаем лекцию «Туризм по-царски: как Петр I ездил во Францию». 18+

    Медаль в память посещения Петром I Монетного двора в Париже. 1717
    Медаль в память посещения Петром I Монетного двора в Париже. 1717Фото: peterhofmuseum.ru
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    Великое посольство наверняка добралось бы до Франции, но Людовик XIV, «Король-Солнце», вежливо отказался принять русского царя. Зато два десятилетия спустя, добравшись наконец до Франции, Петр Алексеевич не удержался от того, чтобы немного подержать ее на руках. В итоге в Петергофе даже памятник есть, отображающий этот неформальный эпизод: русский царь (еще не император), встретившись с королём Людовиком XV, подхватил его и воскликнул: «Всю Францию держу на руках!» Людовику было семь лет, королем он был уже два года. «…в прошлый понедельник визитировал меня здешний королище... дитя зело изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен, которому семь лет», — сообщал Петр I супруге Екатерине в письме.

    Что Петр I повидал в Париже? Чем удивил французов? Чему удивился сам (а он повсюду, куда бы ни явился, делал заметки)? Экскурсовод и переводчик Ольга Набокова посмотрела на Париж глазами Петра I и расскажет, чем интересен такой ракурс. Слушаем 29 октября в 16:00. Подробности на сайте ДК Лурье.

    Александра Шеромова

    Медаль в память посещения Петром I Монетного двора в Париже. 1717
    Медаль в память посещения Петром I Монетного двора в Париже. 1717Фото: peterhofmuseum.ru

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    ТуризмФранцияПетр I
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