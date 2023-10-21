Центру Петербурга добавят пробок: ограничения ждут еще один перекресток Невского

Новые ограничения движения в ближайшие дни введут на уже на третьем перекрестке Невского проспекта и в Биржевом проезде. Всего же с 22–24 октября изменят схемы движения в девяти районах Петербурга.
Центральный район
С 23 по 28 октября для прокладки инженерных сетей ограничат движение на перекрестке Невского проспекта и улицы Марата, сообщает 20 октября пресс-служба государственно административно-технической инспекции Петербурга. Напомним, что с 20 по 23 октября действуют ограничения на перекрестке Невского с Большой Конюшенной улицей, а до 27 октября — с улице Восстания, площадью Восстания и Лиговским проспектом.
Василеостровский район
С 22 октября по 12 ноября ограничат проезд по Биржевому проезду. Там будут ремонтировать тротуары.
Выборгский район
С 23 октября по 6 ноября для прокладки электрокабеля ограничат движение по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.
Калининский район
С 23 октября по 6 ноября из-за работ по прокладке электрокабеля будет ограничен проезд по Минеральной улице от Арсенальной улицы до тупика.
Красногвардейский район
С 23 октября по 21 ноября из-за строительства газопровода ограничат движение по Андреевской улице от улицы Красина до Рябовского шоссе, включая перекрестки.
Курортный район
В Комарово с 24 октября по 15 ноября, в период с 9:00 до 18:00, для монтажа силовых опор будут закрывать проезд по Лесному проспекту от Большого проспекта до Лермонтовского проспекта. Объехать участок можно будет по Лесному проспекту, Большому проспекту, Кавалерийской улице, Приморскому шоссе и Лермонтовскому проспекту.
Невский район
На один день, 23 октября, из-за размещения временного ограждения будет ограничен проезд по улице Профессора Качалова у дома 1 по Хрустальной улице.
Петродворцовый район
В Ломоносове ремонт дороги с 23 октября по 9 декабря ограничит движение по Дворцовому проспекту от Морской улицы до Оранжерейной улицы.
Пушкинский район
В Шушарах с 24 по 28 октября дорожный ремонт ограничит проезд по Ям-Ижорскому шоссе в районе путепровода над платной трассой М-11 «Нева».
А в Павловске из-за ремонта дороги с 23 октября по 7 ноября перекроют улицу Мичурина в направлении от Гуммолосаровской улицы к Елизаветинской улице. Объезд предусмотрен по Гуммолосаровской, Госпитальной и Елизаветинской улицам.