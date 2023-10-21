    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, с-в

    766мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd95.91eur101.43

    Центру Петербурга добавят пробок: ограничения ждут еще один перекресток Невского

    244
    обсудить

    Новые ограничения движения в ближайшие дни введут на уже на третьем перекрестке Невского проспекта и в Биржевом проезде. Всего же с 22–24 октября изменят схемы движения в девяти районах Петербурга.

    Центральный район

    С 23 по 28 октября для прокладки инженерных сетей ограничат движение на перекрестке Невского проспекта и улицы Марата, сообщает 20 октября пресс-служба государственно административно-технической инспекции Петербурга. Напомним, что с 20 по 23 октября действуют ограничения на перекрестке Невского с Большой Конюшенной улицей, а до 27 октября — с улице Восстания, площадью Восстания и Лиговским проспектом.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Василеостровский район

    С 22 октября по 12 ноября ограничат проезд по Биржевому проезду. Там будут ремонтировать тротуары.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Выборгский район

    С 23 октября по 6 ноября для прокладки электрокабеля ограничат движение по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Калининский район

    С 23 октября по 6 ноября из-за работ по прокладке электрокабеля будет ограничен проезд по Минеральной улице от Арсенальной улицы до тупика.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Красногвардейский район

    С 23 октября по 21 ноября из-за строительства газопровода ограничат движение по Андреевской улице от улицы Красина до Рябовского шоссе, включая перекрестки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Курортный район

    В Комарово с 24 октября по 15 ноября, в период с 9:00 до 18:00, для монтажа силовых опор будут закрывать проезд по Лесному проспекту от Большого проспекта до Лермонтовского проспекта. Объехать участок можно будет по Лесному проспекту, Большому проспекту, Кавалерийской улице, Приморскому шоссе и Лермонтовскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Невский район

    На один день, 23 октября, из-за размещения временного ограждения будет ограничен проезд по улице Профессора Качалова у дома 1 по Хрустальной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Петродворцовый район

    В Ломоносове ремонт дороги с 23 октября по 9 декабря ограничит движение по Дворцовому проспекту от Морской улицы до Оранжерейной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Пушкинский район

    В Шушарах с 24 по 28 октября дорожный ремонт ограничит проезд по Ям-Ижорскому шоссе в районе путепровода над платной трассой М-11 «Нева».

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    А в Павловске из-за ремонта дороги с 23 октября по 7 ноября перекроют улицу Мичурина в направлении от Гуммолосаровской улицы к Елизаветинской улице. Объезд предусмотрен по Гуммолосаровской, Госпитальной и Елизаветинской улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close