Центру Петербурга добавят пробок: ограничения ждут еще один перекресток Невского

Новые ограничения движения в ближайшие дни введут на уже на третьем перекрестке Невского проспекта и в Биржевом проезде. Всего же с 22–24 октября изменят схемы движения в девяти районах Петербурга.



Центральный район

С 23 по 28 октября для прокладки инженерных сетей ограничат движение на перекрестке Невского проспекта и улицы Марата, сообщает 20 октября пресс-служба государственно административно-технической инспекции Петербурга. Напомним, что с 20 по 23 октября действуют ограничения на перекрестке Невского с Большой Конюшенной улицей, а до 27 октября — с улице Восстания, площадью Восстания и Лиговским проспектом.