Невский проспект ограничат на двух перекрестках, в том числе у площади Восстания

Работы по прокладке сетей и строительству въездов с 20 октября ограничат движение транспорта в Центральном и Выборгском районах Петербурга. В центре города водителей потеснят в том числе на двух перекрестках Невского проспекта.



С 20 по 23 октября для прокладки инженерных сетей ограничат движение на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, сообщает 18 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. А до 27 октября ограничения введут на пересечении Невского проспекта, улицы Восстания, площади Восстания и Лиговского проспекта.