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    Невский проспект ограничат на двух перекрестках, в том числе у площади Восстания

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    2 комментария

    Работы по прокладке сетей и строительству въездов с 20 октября ограничат движение транспорта в Центральном и Выборгском районах Петербурга. В центре города водителей потеснят в том числе на двух перекрестках Невского проспекта.

    С 20 по 23 октября для прокладки инженерных сетей ограничат движение на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, сообщает 18 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. А до 27 октября ограничения введут на пересечении Невского проспекта, улицы Восстания, площади Восстания и Лиговского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Аналогичные работы на Синопской набережной до 20 июля 2024 года ограничат проезд по участку Синопской от проспекта Бакунина до Херсонского проезда и по проспекту Бакунина у Синопской набережной.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Парголово для устройства въездов-выездов до 25 декабря ограничат движение по Заречной улице у дома 25 по улице Михаила Дудина.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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    Комментарии 2

    Гость18 Окт 2023 в 21:26
    Славненько однако же.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 20:32
    на неделю позднее, конечно, отремонтировать было бы нельзя.. именно с 20 по 27 октября, чтобы успеть до начала каникул
    +0−0
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