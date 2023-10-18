Невский проспект ограничат на двух перекрестках, в том числе у площади Восстания

Работы по прокладке сетей и строительству въездов с 20 октября ограничат движение транспорта в Центральном и Выборгском районах Петербурга. В центре города водителей потеснят в том числе на двух перекрестках Невского проспекта.
С 20 по 23 октября для прокладки инженерных сетей ограничат движение на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, сообщает 18 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. А до 27 октября ограничения введут на пересечении Невского проспекта, улицы Восстания, площади Восстания и Лиговского проспекта.
Аналогичные работы на Синопской набережной до 20 июля 2024 года ограничат проезд по участку Синопской от проспекта Бакунина до Херсонского проезда и по проспекту Бакунина у Синопской набережной.
В Парголово для устройства въездов-выездов до 25 декабря ограничат движение по Заречной улице у дома 25 по улице Михаила Дудина.