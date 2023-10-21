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    Перекрытие съездов на развязке КАД с Пискаревским перенесут на следующий год

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ремонт и масштабные перекрытия на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пискаревским проспектом перенесли. Ранее планировалось начать работы 20 октября.

    Работы на развязке КАД и Пискаревского проспекта с поочередным полным перекрытием семи съездов из восьми перенесут на 2024 год, сообщает 20 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» со ссылкой на заказчика — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». В этом году перекрывать съезды не будут.

    Напомним, что на развязке планируют отремонтировать переходно-скоростные полосы на внутреннем и внешнем кольце КАД. В ходе работ будут поочередно закрывать съезды, поскольку перепад высот между участками со срезанным асфальтом и нет составит не менее 10 см.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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