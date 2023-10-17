На развязке КАД с Пискаревским проспектом перекроют семь съездов

Дорожные работы перекроют семь из восьми съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пискаревским проспектом. Ограничения будут вводить поэтапно в период с 20-го по 30-е октября.
На 34-м километре КАД будут ремонтировать переходно-скоростные полосы на внутреннем и внешнем кольце, сообщает 17 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там заменят два слоя асфальтобетонного покрытия общей толщиной 10 сантиметров. В связи с этим будут в несколько этапов перекрывать съезды:
- с 6:00 20 октября до 5:00 23 октября — съезд
№ 1с Пискаревского проспекта из Петербурга на внешнее кольцо КАД, съезд № 2с внешнего кольца на Пискаревский в Петербург и съезд № 6с Пискаревского из Ленобласти на внешнее кольцо КАД;
- с 15:00 21 октября до 20:00 22 октября — съезд
№ 7с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в Петербург;
- с 6:00 27 октября до 5:00 30 октября — съезд
№ 3с Пискаревского проспекта из области на внутреннее кольцо КАД, съезд № 4с внутреннего кольца на Пискаревский в область и съезд № 8с Пискаревского из Петербурга на внутреннее кольцо КАД.
Всего предстоит отремонтировать покрытие на