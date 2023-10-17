На развязке КАД с Пискаревским проспектом перекроют семь съездов

Дорожные работы перекроют семь из восьми съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пискаревским проспектом. Ограничения будут вводить поэтапно в период с 20-го по 30-е октября.



На 34-м километре КАД будут ремонтировать переходно-скоростные полосы на внутреннем и внешнем кольце, сообщает 17 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там заменят два слоя асфальтобетонного покрытия общей толщиной 10 сантиметров. В связи с этим будут в несколько этапов перекрывать съезды: