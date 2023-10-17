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    На развязке КАД с Пискаревским проспектом перекроют семь съездов

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы перекроют семь из восьми съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пискаревским проспектом. Ограничения будут вводить поэтапно в период с 20-го по 30-е октября.

    На 34-м километре КАД будут ремонтировать переходно-скоростные полосы на внутреннем и внешнем кольце, сообщает 17 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там заменят два слоя асфальтобетонного покрытия общей толщиной 10 сантиметров. В связи с этим будут в несколько этапов перекрывать съезды:

    • с 6:00 20 октября до 5:00 23 октября — съезд № 1 с Пискаревского проспекта из Петербурга на внешнее кольцо КАД, съезд № 2 с внешнего кольца на Пискаревский в Петербург и съезд № 6 с Пискаревского из Ленобласти на внешнее кольцо КАД;
    • с 15:00 21 октября до 20:00 22 октября — съезд № 7 с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в Петербург;
    • с 6:00 27 октября до 5:00 30 октября — съезд № 3 с Пискаревского проспекта из области на внутреннее кольцо КАД, съезд № 4 с внутреннего кольца на Пискаревский в область и съезд № 8 с Пискаревского из Петербурга на внутреннее кольцо КАД.
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Всего предстоит отремонтировать покрытие на 11 061 квадратном метре. После фрезерования перепад высот с участками со срезанным асфальтом составит не менее 10 сантиметров, из-за чего проехать там до укладки и стабилизации верхнего слоя асфальта будет невозможно. Работы выполнит ООО «ДСК Стрит», а генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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