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    Васильевский остров готовят к платной зоне: 30 улиц станут запретными для парковки

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    6 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В Василеостровском районе Петербурга в преддверии введения платной парковки меняют схему организации движения. На трех десятках улиц запретят парковку транспорта.

    С полуночи 23 октября на 30 улицах начнут действовать дорожные знаки 3.27–3.30 «Стоянка/остановка запрещена», сообщили 20 октября в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Среди них — Наличная улица, Большой и Средний проспекты В. О., набережная Макарова, Биржевая площадь.

    Перечень улиц, где запретят парковку с 23 октября / скриншот с сайта СПб ГКУ «ДОДД»
    Перечень улиц, где запретят парковку с 23 октября / скриншот с сайта СПб ГКУ «ДОДД»
    Перечень улиц, где запретят парковку с 23 октября / скриншот с сайта СПб ГКУ «ДОДД»
    Перечень улиц, где запретят парковку с 23 октября / скриншот с сайта СПб ГКУ «ДОДД»
    Перечень улиц, где запретят парковку с 23 октября / скриншот с сайта СПб ГКУ «ДОДД»
    Перечень улиц, где запретят парковку с 23 октября / скриншот с сайта СПб ГКУ «ДОДД»
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    Платная парковка на Васильевском острове должна заработать в ноябре. Постепенно в районе вводят новую схему организации движения: на ряде улиц аналогичные знаки начали действовать с 15 сентября и 6 октября. Сейчас мостят в гранит Менделеевскую линию, Таможенный переулок, Биржевой проезд, Тифлисский переулок, Тифлисскую улицу и площадь Академика Сахарова. По завершении работ там тоже установят знаки и нанесут разметку в рамках подготовки платной зоны.

    В то же время местные муниципальные депутаты подготовили проект обращения к Александру Беглову против готовящейся платной парковки. По их мнению, решение о введении платной парковки в Василеостровском районе несвоевременно и может привести к негативным последствиям.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПлатная парковка
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    Комментарии 6

    Evil Dogooder20 Окт 2023 в 20:41
    Меня, бывает, спрашивают, а чой-то я без машины, что не куплю, мол несолидно как-то. А у меня во всех местах, где я работал, платную парковку в итоге сделали. И вот на Ваське теперь.
    +0−0
    Slava_Rossii220 Окт 2023 в 20:40
    В нормальных странах платная парковка придумана для освобождения улиц в историческом центре городов, а в России для очередного вытягивания денег из граждан.
    +2−0
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