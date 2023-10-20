Васильевский остров готовят к платной зоне: 30 улиц станут запретными для парковки

В Василеостровском районе Петербурга в преддверии введения платной парковки меняют схему организации движения. На трех десятках улиц запретят парковку транспорта.
С полуночи 23 октября на 30 улицах начнут действовать дорожные знаки 3.27–3.30 «Стоянка/остановка запрещена», сообщили 20 октября в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Среди них — Наличная улица, Большой и Средний проспекты В. О., набережная Макарова, Биржевая площадь.
Платная парковка на Васильевском острове должна заработать в ноябре. Постепенно в районе вводят новую схему организации движения: на ряде улиц аналогичные знаки начали действовать с 15 сентября и 6 октября. Сейчас мостят в гранит Менделеевскую линию, Таможенный переулок, Биржевой проезд, Тифлисский переулок, Тифлисскую улицу и площадь Академика Сахарова. По завершении работ там тоже установят знаки и нанесут разметку в рамках подготовки платной зоны.
В то же время местные муниципальные депутаты подготовили проект обращения к Александру Беглову против готовящейся платной парковки. По их мнению, решение о введении платной парковки в Василеостровском районе несвоевременно и может привести к негативным последствиям.