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    «А неверной жены не найдется?» Как на федеральном ТВ обсуждали удар по больнице в Газе

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    12 комментариев

    Версия о невиновности Израиля в ударе по больнице в Газе сшита белыми нитками, а само произошедшее с Аль-Ахли — теракт, задирающий планку «допустимого насилия» и позволяющий другим странам «делать всё, что угодно», уверены эксперты на федеральном телевидении.

    Спустя две недели с начала палестино-израильского конфликта риторика ведущих всё же стала жестче — от первоначальной сдержанности и отстраненности в суждениях практически не осталось и следа. Поспособствовал этому, и немало, визит Байдена в Израиль.

    Стал ли Джозеф Робинетт, по мнению ведущих, президентом, «который финансирует и поддерживает геноцид», или все же «если не миротворцем, то замирителем сердец», что последнее умрет в Америке, и есть ли у нее «неверные жены», выясняем в нашей пятничной рубрике «Коробка передач».

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    Комментарии 12

    Гость20 Окт 2023 в 22:27
    Передавали также (показывали) , что здание самой больницы не разрушено (но выбиты стекла и т.п.), а ракета упала перед ним или во двор. В связи с чем была поставлена под сомнение гибель именно сотен граждан, а не гораздо меньшего их числа.
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    Гость20 Окт 2023 в 22:26
    Кто это смотрит? Душевнобольные?
    +0−0
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