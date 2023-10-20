«А неверной жены не найдется?» Как на федеральном ТВ обсуждали удар по больнице в Газе

Версия о невиновности Израиля в ударе по больнице в Газе сшита белыми нитками, а само произошедшее с Аль-Ахли — теракт, задирающий планку «допустимого насилия» и позволяющий другим странам «делать всё, что угодно», уверены эксперты на федеральном телевидении.
Спустя две недели с начала палестино-израильского конфликта риторика ведущих всё же стала жестче — от первоначальной сдержанности и отстраненности в суждениях практически не осталось и следа. Поспособствовал этому, и немало, визит Байдена в Израиль.
Стал ли Джозеф Робинетт, по мнению ведущих, президентом, «который финансирует и поддерживает геноцид», или все же «если не миротворцем, то замирителем сердец», что последнее умрет в Америке, и есть ли у нее «неверные жены», выясняем в нашей пятничной рубрике «Коробка передач».