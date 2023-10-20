Губернатор Сальдо: «На Крым и Приазовье выпущено не менее 10–15 ракет»

О массированной ракетной атаке на Крым и Приазовье сообщил 20 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, «выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе — переделанных С200». Об этом Сальдо написал в своем официальном телеграм-канале.



«Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округе. ПВО отработала на отлично», — уточнил Сальдо.



Напомним, ранее в пятницу воздушную тревогу объявляли в Севастополе. В городе работала ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительным данным, над Черным морем в районе Любимовки сбита ракета.

