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    Губернатор Сальдо: «На Крым и Приазовье выпущено не менее 10–15 ракет»

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    25 комментариев

    О массированной ракетной атаке на Крым и Приазовье сообщил 20 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, «выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе — переделанных С200». Об этом Сальдо написал в своем официальном телеграм-канале.

    «Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округе. ПВО отработала на отлично», — уточнил Сальдо.

    Напомним, ранее в пятницу воздушную тревогу объявляли в Севастополе. В городе работала ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительным данным, над Черным морем в районе Любимовки сбита ракета.

    Ещё раньше, 18 октября, в районе Кара-Кобы в Балаклавском округе Севастополя сбили две переоборудованных в ударный вариант ракеты С-200. Фрагменты тогда упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле.

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    Владимир СальдоХерсонская областьРакетная атака
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    Комментарии 25

    Гость20 Окт 2023 в 20:34
    Средств, которые имеются в наличности и безналичности у 4,5% , назовем их так - проценты, в России вполне хватило бы обеспечить в ближайшие тридцать лет мощное развитие государства Российского.
    Но.
    Не те людишки сегодняшние, согласившиеся со статусом людишек. Лучше они этот свой статус на других перекинут, под стволами.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 19:45
    Так остальные ракеты о которых Сальдо не сказал улетели в Одессу, Кривой Рог, на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Там о них другие рассказывают.
    +3−0
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