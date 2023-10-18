Под Севастополем сбили две ракеты

Ракету сбили в районе Кара-Кобы близ Севастополя вечером 18 октября. Боевая часть сдетонировала в поле, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.



В Минобороны РФ уточнили, что сбитых переоборудованных в ударный вариант ракет С-200 было две. Обе средства ПВО перехватили в воздухе, после чего фрагменты упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле.

Никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры и возгорания не зафиксировано. Расчеты вернулись в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности, добавил Развожаев.