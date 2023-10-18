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    Под Севастополем сбили две ракеты

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    24 комментария

    Ракету сбили в районе Кара-Кобы близ Севастополя вечером 18 октября. Боевая часть сдетонировала в поле, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

    В Минобороны РФ уточнили, что сбитых переоборудованных в ударный вариант ракет С-200 было две. Обе средства ПВО перехватили в воздухе, после чего фрагменты упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле.

    Никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры и возгорания не зафиксировано. Расчеты вернулись в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности, добавил Развожаев.

    Ранее сообщалось, что районе Сухарной балки в Балаклавском округе Черноморский флот отражает атаку воздушных целей. В городе на полчаса объявляли воздушную тревогу.

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    Комментарии 24

    Гость18 Окт 2023 в 19:32
    Хэрои не всiрают!
    +1−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:14
    Это уже победа? Или ещё потерпеть?
    +0−0
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