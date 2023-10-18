Губернатор Севастополя: наш флот отражает атаку воздушных целей. В районе Сахарной Головки видят дым

В районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, сообщил 18 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной Головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры — уточняется», — написал Развожаев (Сахарная Головка — посёлок в Балаклавском муниципальном округе Балаклавского района города Севастополя).
Развожаев также попросил горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Между тем телеграм-канал «ЧП/Севастополь» публикует видео, как сообщается, последствий удара. На кадрах виден дым, как утверждается, в районе Сахарной Головки.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 17:37 мск.
В 18:05 мск в городе дан отбой воздушной тревоги.