Губернатор Севастополя: наш флот отражает атаку воздушных целей. В районе Сахарной Головки видят дым

В районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, сообщил 18 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



«Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной Головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры — уточняется», — написал Развожаев (Сахарная Головка — посёлок в Балаклавском муниципальном округе Балаклавского района города Севастополя).



Развожаев также попросил горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

