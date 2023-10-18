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    Губернатор Севастополя: наш флот отражает атаку воздушных целей. В районе Сахарной Головки видят дым

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    25 комментариев

    В районе Сухарной балки Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, сообщил 18 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной Головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры — уточняется», — написал Развожаев (Сахарная Головка — посёлок в Балаклавском муниципальном округе Балаклавского района города Севастополя).

    Развожаев также попросил горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

    Между тем телеграм-канал «ЧП/Севастополь» публикует видео, как сообщается, последствий удара. На кадрах виден дым, как утверждается, в районе Сахарной Головки.

    Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 17:37 мск.

    В 18:05 мск в городе дан отбой воздушной тревоги.

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    Комментарии 25

    Гость18 Окт 2023 в 19:32
    как; каклов;какелов;какелов каклов;кракелюров.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:21
    Ну когда же парад на Крещатике?
    +0−0
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