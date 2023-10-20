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    В России упростили порядок ремонта памятников ВОВ

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    4 комментария

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны. Соответствующий документ появился в пятницу, 20 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе уточняется, что можно отнести к мемориалам ВОВ.

    Также закон устанавливает, что в реестре объектов культурного наследия народов РФ появится раздел с информацией о памятниках, которые увековечивают память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны.

    Кроме того, Минкульт, как отмечает ТАСС, получит полномочия по утверждению перечня и упрощенному порядку проведения работ по ремонту таких объектов.

    Исключения составят здания и мемориальные квартиры.

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    Комментарии 4

    Гость20 Окт 2023 в 18:30
    где то потирает ладоши Ротенберг))))
    +0−0
    Южный20 Окт 2023 в 17:11
    Единственное достижение пути цев победа в ВОВ.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 17:09
    Хана памятникам...
    +1−0
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