В России упростили порядок ремонта памятников ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны. Соответствующий документ появился в пятницу, 20 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что можно отнести к мемориалам ВОВ.



Также закон устанавливает, что в реестре объектов культурного наследия народов РФ появится раздел с информацией о памятниках, которые увековечивают память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны.



Кроме того, Минкульт, как отмечает ТАСС, получит полномочия по утверждению перечня и упрощенному порядку проведения работ по ремонту таких объектов.

