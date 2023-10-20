Зима близко, а отопление — нет. Жители дома на Белградской до сих пор живут без тепла

Отопительный сезон стартовал в Петербурге в начале октября, но, видимо, не всем хватило тепла. Половина жителей дома №34к1 на Белградской улице до сих пор живут с холодными батареями. Об этом «Фонтанке» рассказали сами жильцы 20 октября.

По словам Яны, жительницы седьмой парадной, днем температура в квартире едва ли доходит до +18 градусов. По ночам — еще холоднее. При этом в некоторых комнатах отопление есть. «В нашей квартире есть тепло в половине комнат. У нас дети есть, мы их выселили из холодной комнаты. Но есть квартиры, где тепла совсем нет», — рассказывает Яна.

По ее словам, жильцы не раз обращались и в администрацию Фрунзенского района, и в управляющую компанию. В последней принимают заявки, но ничего не меняется. «Кому-то говорят, что авария, другим — что закрыты краны на радиаторах где-то в квартирах. Мы сами вынуждены ходить по соседям, чтобы это выяснить. Пока безрезультатно. Объявления [о необходимости открыть краны на стояках отопления, — Прим. ред.] висели несколько дней назад, их уже сорвали. Не знаю, как у других, но в седьмой парадной проблема не решена».

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Яна также утверждает, что в доме живет ветеран Великой Отечественной войны, и у нее тоже нет тепла.

Сейчас жильцы подали коллективную жалобу на управляющую компанию в прокуратуру и продолжают звонить в диспетчерскую службу.



Как заявили «Фонтанке» в управляющей компании «ДОМ.СПБ», отопление в жилом доме дали еще 6 октября. Заявки в организацию об отсутствии тепла действительно поступают. На них, по заверениям компании, выезжают сантехники, которые не всегда могут получить доступ в проблемные квартиры.



«На сегодняшний день управляющая компания получила несколько заявок от жильцов дома об отсутствии отопления, все они связаны с установленными в соседних квартирах терморегуляторами. В ближайшее время заявки будут отработаны», — заявили в УК.

