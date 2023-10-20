Bloomberg: Индия не согласилась с требованием России платить за нефть в юанях

Индия отвергает требование российских поставщиков нефти платить в китайской валюте из-за напряженности в отношениях между Нью-Дели и Пекином. Об этом 20 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника со стороны Индии.
Чиновник, непосредственно участвовавший в переговорах, и другие собеседники агентства, знакомые с ситуацией, рассказали, что некоторые российские поставщики нефти требуют оплаты в юанях. Но правительство премьер-министра Нарендры Моди не пойдет на эти условия. Почти 70% нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежат государству, следовательно, большая часть НПЗ не будет платить в китайской валюте.
Индийская нефтяная корпорация (Indian Oil Corp.) в прошлом платила за российскую нефть в юанях, но с тех пор правительство запретило им это делать, уточняет Bloomberg. Частные НПЗ могут расплачиваться в юанях, но официальных или отраслевых данных о реальных платежах и их масштабах нет.
На данный момент долларовые платежи затруднены из-за санкций и ценового потолка, который ввели страны «Большой семерки» и их союзники. При этом у России есть трудности с выводом рупий из Индии из-за особенностей местного законодательства. В итоге, пишет Bloomberg, в основном платежи идут в дирхамах (ОАЭ), которые в свою очередь привязаны к американскому доллару, а доплата, в случае превышения потолка, — в рупиях.
По словам одного из источников агентства, недавно произошла задержка оплаты по нескольким грузам из-за того, что стороны не смогли договориться о валюте обмена. В Нью-Дели полагают, что популяризация юаня за счет рупии наносит ущерб собственным усилиям Индии по интернационализации валюты. Интересно, что Индия была единственной страной в блоке БРИКС, которая не поддержала идею введения общей валюты из-за страха, что союз в итоге отдаст предпочтение юаню.