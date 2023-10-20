    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, вос

    766мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.31eur102.63

    Bloomberg: Индия не согласилась с требованием России платить за нефть в юанях

    2809
    26 комментариев

    Индия отвергает требование российских поставщиков нефти платить в китайской валюте из-за напряженности в отношениях между Нью-Дели и Пекином. Об этом 20 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника со стороны Индии.

    Чиновник, непосредственно участвовавший в переговорах, и другие собеседники агентства, знакомые с ситуацией, рассказали, что некоторые российские поставщики нефти требуют оплаты в юанях. Но правительство премьер-министра Нарендры Моди не пойдет на эти условия. Почти 70% нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежат государству, следовательно, большая часть НПЗ не будет платить в китайской валюте.

    Индийская нефтяная корпорация (Indian Oil Corp.) в прошлом платила за российскую нефть в юанях, но с тех пор правительство запретило им это делать, уточняет Bloomberg. Частные НПЗ могут расплачиваться в юанях, но официальных или отраслевых данных о реальных платежах и их масштабах нет.

    На данный момент долларовые платежи затруднены из-за санкций и ценового потолка, который ввели страны «Большой семерки» и их союзники. При этом у России есть трудности с выводом рупий из Индии из-за особенностей местного законодательства. В итоге, пишет Bloomberg, в основном платежи идут в дирхамах (ОАЭ), которые в свою очередь привязаны к американскому доллару, а доплата, в случае превышения потолка, — в рупиях.

    По словам одного из источников агентства, недавно произошла задержка оплаты по нескольким грузам из-за того, что стороны не смогли договориться о валюте обмена. В Нью-Дели полагают, что популяризация юаня за счет рупии наносит ущерб собственным усилиям Индии по интернационализации валюты. Интересно, что Индия была единственной страной в блоке БРИКС, которая не поддержала идею введения общей валюты из-за страха, что союз в итоге отдаст предпочтение юаню.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НефтьИндияЮани
    ЛАЙК9
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    Бородин П.Т.20 Окт 2023 в 18:46
    С требованием!?!? 🤣🤣🤣
    +0−0
    AndrewBarsik20 Окт 2023 в 18:42
    Черчилль тоже отказался бы принимать от СССР оплату в рейхсмарках.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close