Bloomberg: Индия не согласилась с требованием России платить за нефть в юанях

Индия отвергает требование российских поставщиков нефти платить в китайской валюте из-за напряженности в отношениях между Нью-Дели и Пекином. Об этом 20 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника со стороны Индии.

Чиновник, непосредственно участвовавший в переговорах, и другие собеседники агентства, знакомые с ситуацией, рассказали, что некоторые российские поставщики нефти требуют оплаты в юанях. Но правительство премьер-министра Нарендры Моди не пойдет на эти условия. Почти 70% нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежат государству, следовательно, большая часть НПЗ не будет платить в китайской валюте.