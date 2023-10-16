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    В Индии задержали оплату семи партий нефти из РФ, проданной за юани

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    В Индии задерживают оплату семи партий российской нефти, которую в конце сентября поставили на местные нефтеперерабатывающие заводы. Проблема кроется в необходимости оплаты в юанях вместо рупий, пишет 16 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

    Представители отрасли говорят о возросших издержках, которые связаны с конвертацией рупий в гонконгские доллары, а затем в юани. Это делает оплату дороже, нежели в арабских дирхамах, но поставщики из России отказываются проводить операции в валюте ОАЭ, предпочитая юани.

    Представитель минфина Индии в разговоре с Reuters заявил, что они не могут запретить частным компаниям закупать нефть у российских поставщиков за юани, но могут осложнить такие операции.

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