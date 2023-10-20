И на прощание обнялись под видео. Коллеги массажиста, заподозренного в домогательствах к школьнице в Петербурге, не верят обвинениям

СК Приморского района разбирается в обстоятельствах инцидента со школьницей в салоне на Яхтенной улице.



25-летний задержанный мастер снимал в салоне кабинет с почасовой оплатой в течение трех месяцев, стало известно «Фонтанке» от его коллег 20 октября. Клиентов он также находил сам. Молодого человека считали хорошим профессионалом, дружелюбным и положительным. До вчерашнего дня ни разу на его работу не было отрицательных отзывов.

«Неизвестно, знал ли он о возрасте клиентки. Если да, то без присутствия родителей принимать её он не мог», — отмечают знакомые мастера.