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    И на прощание обнялись под видео. Коллеги массажиста, заподозренного в домогательствах к школьнице в Петербурге, не верят обвинениям

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    67 комментариев

    СК Приморского района разбирается в обстоятельствах инцидента со школьницей в салоне на Яхтенной улице.

    25-летний задержанный мастер снимал в салоне кабинет с почасовой оплатой в течение трех месяцев, стало известно «Фонтанке» от его коллег 20 октября. Клиентов он также находил сам. Молодого человека считали хорошим профессионалом, дружелюбным и положительным. До вчерашнего дня ни разу на его работу не было отрицательных отзывов.

    «Неизвестно, знал ли он о возрасте клиентки. Если да, то без присутствия родителей принимать её он не мог», — отмечают знакомые мастера.

    Если смотреть по хронологии, то 16-летняя девушка пришла в салон на Яхтенной. Массажист вышел, пока она переодевалась, потом зашел в кабинет. За стенкой работала девочка, занимающаяся ресницами. Никаких посторонних звуков во время массажа якобы не доносилось. Потом мужчина вышел из кабинета, пока девушка переодевалась.

    На камеры попало прощание его с клиенткой: она не торопится, обнимает его на прощание и спокойно уходит. А меньше чем через час в салон пришли сотрудники полиции и увели массажиста.

    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» писала, что девушка обвинила его в действиях сексуального характера.

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    Комментарии 66

    Гость20 Окт 2023 в 14:55
    А какая нужда привела ее в 16 лет к молодому массажисту? Приключений искала и нашла? И побежала в полицию? Или они уже были знакомы до этого, поэтому и обнимашки были в конце? Мутная история.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 14:54
    какая нормальная девушка в 16 лет по салунам...зачем ? Бабам сейчас верить нельзя.
    +0−0
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