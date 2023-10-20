И на прощание обнялись под видео. Коллеги массажиста, заподозренного в домогательствах к школьнице в Петербурге, не верят обвинениям

СК Приморского района разбирается в обстоятельствах инцидента со школьницей в салоне на Яхтенной улице.
25-летний задержанный мастер снимал в салоне кабинет с почасовой оплатой в течение трех месяцев, стало известно «Фонтанке» от его коллег 20 октября. Клиентов он также находил сам. Молодого человека считали хорошим профессионалом, дружелюбным и положительным. До вчерашнего дня ни разу на его работу не было отрицательных отзывов.
«Неизвестно, знал ли он о возрасте клиентки. Если да, то без присутствия родителей принимать её он не мог», — отмечают знакомые мастера.
Если смотреть по хронологии, то 16-летняя девушка пришла в салон на Яхтенной. Массажист вышел, пока она переодевалась, потом зашел в кабинет. За стенкой работала девочка, занимающаяся ресницами. Никаких посторонних звуков во время массажа якобы не доносилось. Потом мужчина вышел из кабинета, пока девушка переодевалась.
На камеры попало прощание его с клиенткой: она не торопится, обнимает его на прощание и спокойно уходит. А меньше чем через час в салон пришли сотрудники полиции и увели массажиста.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» писала, что девушка обвинила его в действиях сексуального характера.