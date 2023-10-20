    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 0

    0 м/с, штиль

    765мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.63

    Юная петербурженка обвинила массажиста в сексуальном насилии во время сеанса

    10681
    75 комментариев

    Школьница после сеанса массажа пошла в полицию Приморского района Петербурга.

    16-летняя петербурженка написала заявление в 25-м отделе полиции накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 октября. По предварительной информации, она пожаловалась на массажиста, у которого была на приеме с 14 до 15 часов в салоне маникюра на Яхтенной улице. По словам школьницы, мужчина домогался до нее.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 25-летнего мужчину, который получил гражданство РФ в 2016 году. Молодого человека доставили в отдел, где составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПедофилияМассажистСексуальное насилиеСексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего
    ЛАЙК2
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 75

    Гость20 Окт 2023 в 10:34
    Плохо сделал массаж. Не понравилось девочке. Поэтому необходимо вернуть деньги.
    Нужно было лучше массажировать. Интенсивнее, глубже, длительнее.
    А может приплатить потребовал....
    А нимфетка-то огого....
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 10:29
    Странные здесь люди, каждый день ищут новости о домогательствах и читают только их, а потом возмущаются что мораль упала. Конечно у вас упала мораль, раз вас в новостях интересуют только домогательства. Это низкое мужское самосознание. Нет умственного мужского развития, просто оно не заходит в голову. Журналисты не виноваты, что у вас не хватает ума читать новости про кофе или пожары.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    75
    close