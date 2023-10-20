Юная петербурженка обвинила массажиста в сексуальном насилии во время сеанса

Школьница после сеанса массажа пошла в полицию Приморского района Петербурга.



16-летняя петербурженка написала заявление в 25-м отделе полиции накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 октября. По предварительной информации, она пожаловалась на массажиста, у которого была на приеме с 14 до 15 часов в салоне маникюра на Яхтенной улице. По словам школьницы, мужчина домогался до нее.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 25-летнего мужчину, который получил гражданство РФ в 2016 году. Молодого человека доставили в отдел, где составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.