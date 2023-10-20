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    МИД РФ осудил удары по гражданским объектам после прилета по церкви в Газе

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    26 комментариев

    Россия осуждает удары по гражданским объектам, независимо от того, кто их наносит. Такое заявление 20 октября сделал директор департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя удар по церкви в секторе Газа.

    «Мы категорически осуждаем любые удары по гражданской инфраструктуре», — заявил Алексей Зайцев в ходе брифинга. Он уточнил, что «удары неприемлемы, с чьей бы стороны они ни производились».

    В ночь с 19 на 20 октября СМИ сообщили о том, что православная церковь святого Порфирия в секторе Газа подверглась обстрелам. По данным палестинского МИДа, два человека погибли, еще десятки ранены. Церковь является старейшим христианским приходом в секторе Газа. Храм был построен еще в 452 году, его реконструкция завершилась во второй половине XIX века.

    Иерусалимская православная церковь осудила удары Израиля, в результате которых была поражена территория храма.

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    ЦерковьСектор ГазаМИД РФПалестино-израильский конфликт
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    Комментарии 26

    Гость20 Окт 2023 в 16:41
    Со скрипом, но признали всё-таки, что исламисты удар нанесли своей неисправной ракетой. А куда денешься, Аль-Джазира засняла это в прямом эфире?
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 16:26
    Зачем евреи обстреляли христианскую церковь? Ведь греки имеют влияние и так это не оставят!
    +0−0
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