МИД РФ осудил удары по гражданским объектам после прилета по церкви в Газе

Россия осуждает удары по гражданским объектам, независимо от того, кто их наносит. Такое заявление 20 октября сделал директор департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя удар по церкви в секторе Газа.

«Мы категорически осуждаем любые удары по гражданской инфраструктуре», — заявил Алексей Зайцев в ходе брифинга. Он уточнил, что «удары неприемлемы, с чьей бы стороны они ни производились».

В ночь с 19 на 20 октября СМИ сообщили о том, что православная церковь святого Порфирия в секторе Газа подверглась обстрелам. По данным палестинского МИДа, два человека погибли, еще десятки ранены. Церковь является старейшим христианским приходом в секторе Газа. Храм был построен еще в 452 году, его реконструкция завершилась во второй половине XIX века.