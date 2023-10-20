СМИ: двое погибли, десятки пострадали при обстреле греческой православной церкви в Газе

Два человека погибли, десятки пострадали при обстреле греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе, сообщает 20 октября ТАСС со ссылкой на МИД Палестины.



Об атаке на храм и его разрушении рассказало греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на МВД в секторе Газа.



Храм Святого Порфирия в Газе принадлежит греческой православной церкви. Это одна из древнейших святынь в регионе, церковь была построена в начале V века н.э., несколько раз была перестроена, напоминает РИА Новости.



Греческий портал Нафтемпорики уточняет, что храм, расположенный недалеко от больницы Аль-Ахли, которая была взорвана два дня назад, «подвергся бомбардировке со стороны израильской армии».

