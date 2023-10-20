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    СМИ: двое погибли, десятки пострадали при обстреле греческой православной церкви в Газе

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    3 комментария

    Два человека погибли, десятки пострадали при обстреле греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе, сообщает 20 октября ТАСС со ссылкой на МИД Палестины.

    Об атаке на храм и его разрушении рассказало греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на МВД в секторе Газа.

    Храм Святого Порфирия в Газе принадлежит греческой православной церкви. Это одна из древнейших святынь в регионе, церковь была построена в начале V века н.э., несколько раз была перестроена, напоминает РИА Новости.

    Греческий портал Нафтемпорики уточняет, что храм, расположенный недалеко от больницы Аль-Ахли, которая была взорвана два дня назад, «подвергся бомбардировке со стороны израильской армии».

    Иерусалимская православная церковь осудила удары Израиля, в результате которых была поражена территория храма в Газе, передает ТАСС. По информации агентства, ИПЦ назвала удары по жилым районам Газы «военным преступлением».

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    Комментарии 3

    AndrewBarsik20 Окт 2023 в 01:17
    Во-первых: не верю. Во-вторых: пока не возвращены все заложники, захваченные в Израиле 7 октября, всё, что делает Израиль, не подлежит критике.
    +1−0
    правду не задушишь не убьёшь!20 Окт 2023 в 01:17
    тасс не даст соврать проверено временем.
    +0−0
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