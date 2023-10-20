Экология как образ жизни. Почему петербуржцы выбирают «зеленый» досуг и даже бизнес

После летнего сезона на берегу залива остался даже автомобильный бампер Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каждый житель России производит около 1,1 кг мусора в день, и 10% от этого количества — неразлагаемый пластик. Многих такая статистика оставляет равнодушными, но немало и тех, кто выбирает осознанное потребление. Как петербуржцы делают свой бизнес, досуг, да и сам образ жизни более экологичными, редакции «Фонтанки» рассказали участники акции #МойЭкоДень.

Долой упаковку «Меньше мусора в домах наших клиентов», — решили партнёры акции и идейные вдохновители сервиса Less.express, осуществляющего доставку экологичной бытовой химии в Санкт-Петербурге. Гели для стирки и жидкое мыло покупателям привозят в многоразовой таре. Использованный пластик курьер забирает, чтобы применить его снова. Судя по отзывам петербуржцев в Интернете, идея пришлась им по душе: больше не надо хранить бутыли и канистры и искать пункты приема вторсырья. Горожане ставят сервису высокие оценки.

Старый новый мерч Туда впору ходить на экскурсию, да так на самом деле и происходит: петербургское швейное производство SewDept работает только со вторичными и переработанными материалами. Модный мерч — яркие сумки, косметички, кепки, фартуки, футболки — создают из старых курьерских рюкзаков, ненужных полиэтиленовых пакетов, авторемней и т.д. Продукция разъезжается по всей России: многие компании крупного и среднего бизнеса разделяют идею грамотного использования ресурсов.

«Да, безусловно, мерч, который сделан на локальном производстве в Санкт-Петербурге, а не массово в Китае, дороже: у нас больше затрат и ручной труд. Но для наших заказчиков экологичные аксессуары — конкурентное преимущество. Они пытаются завоевать новую целевую аудиторию за счет общих с нею ценностей», — отмечает представитель бренда Александра Чарно.

По ее наблюдению, экоповестку учитывают, в основном, 25–35-летние предприниматели — именно они чаще всего делают выбор в пользу продукции из вторсырья.

Бег со смыслом Не остаются в стороне от проблем экологии и те компании, чей бизнес напрямую не связан с этой тематикой. Так, например, «Вкусно — и точка» проводит в регионах присутствия #МойЭкоДень, вовлекая в волонтерское движение не только собственных сотрудников, но и всех россиян с активной жизненной позицией. 17 октября сеть предложила петербуржцам попробовать новый вид фитнеса, пришедший из Скандинавии, — плоггинг. Суть необычного формата в том, что он совмещает забег со сбором мусора, а банальный субботник превращает в увлекательный квест и азартную борьбу за лучший результат. В качестве места проведения выбрали берег Финского залива в районе Ольгино. Это дикий пляж, любимое место отдыха многих жителей Приморского района. После окончания летнего сезона береговая линия явно требовала тщательной уборки.

«Это не наш мусор, это наш город» — не просто слова на баннере, который встречал участников на площадке. Это личная позиция более чем 100 человек, вместо развлечений выбравших экологическую акцию.

Участники разделили на команды и соревновались между собой — так уборка территории превратилась в квест Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Собранный мусор взвешивали, чтобы выявить победителя Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я участвую в плоггинге уже во второй раз: первый опыт так меня впечатлил, что решила попасть на мероприятие и сегодня, — рассказывает Анастасия Орлова, специалист отдела кадров «Вкусно — и точка». — Ранее мы убирали территорию у Шуваловского карьера. Я была поражена тем, что люди могут оставлять такое количество мусора после себя, не замечая этого. Мало того, что мы помогаем природе, это очень сплачивает нас: мы знакомимся друг с другом, становимся действительно одной командой. Есть некий азарт в том, чтобы собрать больше мусора, занять призовое место. Приятно получить памятный подарок с символикой компании».

За час активной уборки под бодрящую музыку поклонники плоггинга собрали почти 900 кг бытовых отходов и макулатуры. В мусорный контейнер отправились даже автомобильный бампер и покрышка — предметы, явно лишние в водоохранной зоне.

Все участники плоггинга получили памятные подарки от организаторов и партнеров акции Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» #МойЭкоДень запомнится надолго Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» #МойЭкоДень запомнится надолго Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» #МойЭкоДень запомнится надолго Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Считаем важным и нужным участвовать и поощрять участие людей в экоинициативах, так как проблемы защиты окружающей среды в нашей стране требуют привлечения внимания широкой общественности, — убеждена старший директор по устойчивому развитию компании «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова. — Также считаем важным продвигать концепцию осознанного потребления среди населения».

А потому акция не ограничилась только уборкой территории — она несла и просветительскую миссию. Так, например, команда уже упоминавшегося швейного цеха SewDept показала модные сумки, созданные из вторсырья. Также активисты приготовили интерактив: желающие могли сделать брелоки из переработанных пакетов.

Из переработанных пакетов можно создавать стильные и нужные вещи Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Эксклюзивный брелок, да еще и сделанный своими руками, — лучший сувенир на память о плоггинге Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Разделяй и участвуй В экологической акции приняли участие и волонтеры организации, которая не нуждается в представлении, — движения «РазДельный Сбор». 12 лет назад активисты провели первую акцию — собрали у населения и передали на переработку макулатуру и пластик. Теперь горожане знают: в первую субботу каждого месяца они могут принести волонтерам то, что может быть использовано повторно, и хоть немного уменьшить количество мусора на планете. Не проходит бесследно и просветительская деятельность движения: раздельный сбор бытовых отходов постепенно становится в обществе нормой. На сегодняшний день в Петербурге и пригородах более 6000 пунктов раздельного сбора мусора — и это, в том числе, заслуга активистов экодвижения.

«С 2020 года у нас работает горячая линия, на которую жители могут позвонить, — рассказывает руководитель отдела сотрудничества Полина Кособокова. — Вопросы порой возникают очень неожиданные. Например, куда сдать две тонны мягких игрушек? Или куда экологично пристроить партию сломанных чемоданов? На все, даже нестандартные заявки мы стараемся ответить».

На акции #МойЭкоДень в Ольгино сотрудники «РазДельного Сбора» показали образцы вторсырья, использующегося заводами в Петербурге, и изделия из него. Они также провели игру — в ней волонтеры попробовали себя в роли сотрудников перерабатывающего производства.

Как превратить бутылку в... покрытие для детских площадок, рассказали волонтеры «РазДельного Сбора» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тема переработки отходов весьма актуальна и для самой компании «Вкусно — и точка».

«Ежегодно мы отправляем на переработку 3000 тонн картона транспортной упаковки, а также 5500 тонн отработанного фритюрного масла (это 80 железнодорожных цистерн), — отмечает консультант по производству Виктория Клименко. — С сентября все пакеты, которые используются в компании, производятся только из 100%-перерабатываемой макулатуры. На московских предприятиях в рамках теста ввели сбор кофейного жмыха на переработку. Кроме того, сейчас мы переходим на экологичную утилизацию униформы».

Куда сходить «зеленым» Петербург — конечно, культурная столица, но афиша городских мероприятий давно включает в себя не только концерты и выставки. Жители с интересом ждут «зеленые» активности и охотно принимают в них участие. Вот, например, что ждет горожан в ближайшие дни:

«Электроосень» , которую проводит движение «РазДельный Сбор». В ходе акции волонтеры будут принимать у населения сломанные чайники, ненужные провода, старые телевизоры и другие неисправные гаджеты, которые отправят на переработку. Для этого организуют работу более 40 точек во всех районах города. Акция пройдет 21 октября.

, которую проводит движение «РазДельный Сбор». В ходе акции волонтеры будут принимать у населения сломанные чайники, ненужные провода, старые телевизоры и другие неисправные гаджеты, которые отправят на переработку. Для этого организуют работу более 40 точек во всех районах города. Акция пройдет 21 октября. Фестиваль «Оп, эко-своп!» привьет горожанам любовь к свопу — свободному обмену. Зачем выкидывать на свалку ненужные вещи, если можно подарить им вторую жизнь? К передаче принимают комнатные растения, предметы декора, материалы для рукоделия, канцтовары, бижутерию, дары осени (овощи, фрукты, природные материалы) и, конечно же, книги. Все вещи должны быть в хорошем состоянии, чистыми и исправными. Экологичный способ расстаться с чем-то привычным будут практиковать 21 октября в библиотеке им. Данила Гранина. Кроме того, по городу постоянно курсируют экомобили, принимающие опасные отходы. Уточнить график их работы можно, например, здесь.

«Мы верим, что все больше людей будут обращать внимание на проблемы экологии в родном городе, области, тем самым мотивируя своих друзей и близких присоединяться к такому благому делу», — подводит итог Ирина Коршунова.

А значит, впереди — новые интересные экологические инициативы.

ООО «СИСТЕМА ПБО» , ИНН 7710044140

