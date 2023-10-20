Структура петербургского СЗРК приобрела за 15,2 млрд руб. два лота на крабовом аукционе под обязательство построить два логистических комплекса

Дальневосточная краболовная компания, входящая в структуру Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, приобрела на крабовом аукционе Росрыболовства два лота на вылов краба, сообщает 20 октября портал Fishnews.
ДВКК купила суммарно по 11,11% квот на вылов обыкновенного краба-стригуна в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба — в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, синего краба — в Северо-Охотоморской подзоне. Каждый пакет долей обойдется ДВКК в 7,6 млрд рублей. По условиям договора, компания берет на себя обязательства создать два логистических комплекса.
Для финансирования задатков на крабовых аукционах СЗРК заключил со Сбером кредитное соглашение на 63 миллиарда рублей. Заявки подавались на 21 лот, по итогу торгов ДВКК приобрела два.
СЗРК, по данным Fishnews, учредил ДВКК во Владивостоке в конце марта 2022 года, 100% доли в нем принадлежат петербургскому ООО «Аква-Капитал», которым руководит Елена Голобородько. Как заявлял тогда исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов, компания имеет современный высокопроизводительный краболовный флот, промысловые возможности которого, по его словам, «существенно превышают имеющуюся на Северном бассейне ресурсную базу». По итогам 2022 года, выручки у ДВКК не было, компания отчиталась об убытке в 539 тысяч рублей.