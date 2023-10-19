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    ФАС утвердила повышение тарифов на отправку писем

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    7 комментариев

    Антимонопольщики проверили запрос «Почты России» на увеличение тарифов на 6,6%. Новые цены утвердили.

    Приказ ФАС обнародован 19 октября, сообщает РИА Новости. Повышение тарифов касается пересылки внутренней корреспонденции, то есть дороже станет отправлять письма и бандероли по России.

    Отправка простой почтовой карточки обойдется в 20 рублей (дороже на рубль), а заказной в 51 рубль (дороже на три рубля). Письмо с объявленной ценностью весом до 20 граммов можно будет отправить за 139 рублей. Бандероль весом до 100 граммов обойдется в 48 рублей, заказная — 86.

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    Комментарии 7

    Гость19 Окт 2023 в 21:08
    кому сейчас вобще нужна их доисторическая почта смс роллы и тролл чат смарт
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 20:59
    На почте утром , Невский пр., одна работает, а трое вместе с зав перемещаются туда-сюда. Вообще, как неумненькие. Еле выстояли там.
    +0−0
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