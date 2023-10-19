ФАС утвердила повышение тарифов на отправку писем

Антимонопольщики проверили запрос «Почты России» на увеличение тарифов на
Приказ ФАС обнародован 19 октября, сообщает РИА Новости. Повышение тарифов касается пересылки внутренней корреспонденции, то есть дороже станет отправлять письма и бандероли по России.
Отправка простой почтовой карточки обойдется в 20 рублей (дороже на рубль), а заказной в 51 рубль (дороже на три рубля). Письмо с объявленной ценностью весом до 20 граммов можно будет отправить за 139 рублей. Бандероль весом до 100 граммов обойдется в 48 рублей, заказная — 86.