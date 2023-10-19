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    Задержанных в Италии супругов из Петербурга вышлют во Францию

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    Итальянский суд постановил выдать Франции супружескую пару из Санкт-Петербурга. Россияне были задержаны в Италии по французскому запросу. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Ренато Музелла.

    Россиян обвиняют во Франции в совершении хакерских атак. Изначально апелляционный суд в Италии отклонил запрос об их экстрадиции из-за недостаточности материалов. Однако при повторном направлении запрос удовлетворили.

    Супружеская пара из Петербурга отвергла все обвинения и отказалась от экстрадиции во Францию.

    «Кассационный суд подтвердил решение [об экстрадиции] первичной инстанции», — сказал агентству их адвокат.

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    Комментарии 1

    Гость19 Окт 2023 в 13:05
    К клопам, это сильное наказание
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