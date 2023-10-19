Задержанных в Италии супругов из Петербурга вышлют во Францию

Итальянский суд постановил выдать Франции супружескую пару из Санкт-Петербурга. Россияне были задержаны в Италии по французскому запросу. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Ренато Музелла.

Россиян обвиняют во Франции в совершении хакерских атак. Изначально апелляционный суд в Италии отклонил запрос об их экстрадиции из-за недостаточности материалов. Однако при повторном направлении запрос удовлетворили.



Супружеская пара из Петербурга отвергла все обвинения и отказалась от экстрадиции во Францию.



«Кассационный суд подтвердил решение [об экстрадиции] первичной инстанции», — сказал агентству их адвокат.