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    Стас Намин назвал «отморозком» и «мерзким человеком» приёмного сына, подозреваемого в убийстве его тёщи и сына

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    22 комментария

    Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (Анастас Микоян) рассказал, что его приемный сын Роман, которого задержали по подозрению в убийстве его тёщи и родного сына музыканта», был «отморозком» и «мерзким человеком». Об этом он заявил в четверг, 19 октября, «Газете.ру».

    Музыкант отметил, что никогда не считал приемного сына родственником и не общался с ним много лет.

    «Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — сказал основатель группы «Парк Горького».

    Сегодня стало известно, что тела 85-летней тёщи и 30-летнего сына музыканта Стаса Намина нашли в частном доме в Московской области с ножевыми ранениями. Там же задержали и подозреваемого.

    Как сообщает RT, по подозрению в двойном убийстве задержан приёмный сын Намина.

    Стас Намин (настоящее имя Анастас Алексаевич Микоян) — музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино, создатель и лидер рок-группы «Цветы», создатель и продюсер рок-группы «Парк Горького», организатор первого в СССР независимого продюсерского центра SNC, откуда вышли «Калинов мост», «Бригада С», «Моральный кодекс», «Сплин» и многие другие группы. Организатор первых в стране музыкальных фестивалей, в частности международного музыкального фестиваля мира в «Лужниках» в 1989 году.

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    Комментарии 22

    _ixform19 Окт 2023 в 12:27
    всё было залито кровью
    очевидно жертв разбойного нападения перед смертью пытали
    чтобы выяснить где находятся ценности
    +0−1
    Гость19 Окт 2023 в 12:20
    Комментоторы как всегда на высоте. Нет чтобы пожалеть убитых. Зачем, лучше они осудят Намина за плохое воспитание пасынка, а жену - за то что родила. Ребят, вы бы на себя посмотрели. У вас воспитание не сильно лучше, чем у этого пасынка, по комментам видно.
    +5−0
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