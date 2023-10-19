Стас Намин назвал «отморозком» и «мерзким человеком» приёмного сына, подозреваемого в убийстве его тёщи и сына

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (Анастас Микоян) рассказал, что его приемный сын Роман, которого задержали по подозрению в убийстве его тёщи и родного сына музыканта», был «отморозком» и «мерзким человеком». Об этом он заявил в четверг, 19 октября, «Газете.ру».

Музыкант отметил, что никогда не считал приемного сына родственником и не общался с ним много лет.



«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — сказал основатель группы «Парк Горького».

