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    Тела двух человек нашли в частном доме в Подмосковье. По данным СМИ, это сын и теща Стаса Намина

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    27 комментариев

    Двойное убийство, предположительно, родственников Стаса Намина, совершено в Подмосковье.

    В Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тел двух человек в частном доме в Крюково.

    Фото: Прокуратура Московской области
    Фото: Прокуратура Московской области
    Фото: Прокуратура Московской области
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    Как сообщает прокуратура Московской области 19 октября, тело 85-летней женщины и её 30-летнего внука нашли ночью. Им нанесли ножевые ранения.

    Подозреваемого задержали в том же доме.

    По данным СМИ, погибшие — теща и сын лидера рок-группы «Цветы».

    На месте работает оперативно-следственная группа.

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    Комментарии 27

    Komarinsk201919 Окт 2023 в 10:13
    Там дети маленькие, судя по обстановке. Где они, что с ними?
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 10:01
    Муслим работник позарился на золотишко так будет со всеми олигархами скоро
    +0−2
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