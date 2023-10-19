Тела двух человек нашли в частном доме в Подмосковье. По данным СМИ, это сын и теща Стаса Намина

Двойное убийство, предположительно, родственников Стаса Намина, совершено в Подмосковье.
В Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тел двух человек в частном доме в Крюково.
Как сообщает прокуратура Московской области 19 октября, тело 85-летней женщины и её 30-летнего внука нашли ночью. Им нанесли ножевые ранения.
Подозреваемого задержали в том же доме.
По данным СМИ, погибшие — теща и сын лидера рок-группы «Цветы».
На месте работает оперативно-следственная группа.