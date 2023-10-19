Четыре часа житель на севере Петербурга терпел боль от огнестрельной раны ноги, но потом вызвал скорую

43-летнего жителя Выборгского района Петербурга увезли в больницу с огнестрельным ранением. Обстоятельства преступления таинственны.



Скорая привезла раненого из квартиры в Толубеевском проезде в городскую больницу № 3 накануне около девяти утра, стало известно «Фонтанке» 19 октября. По предварительной информации, у мужчины диагностировали сквозное огнестрельное ранение правого бедра. Его состояние оценили как средней тяжести.



Пациент сообщил, что в него якобы выстрелил незнакомец в квартире около четырех ночи.

