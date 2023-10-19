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    Четыре часа житель на севере Петербурга терпел боль от огнестрельной раны ноги, но потом вызвал скорую

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    9 комментариев

    43-летнего жителя Выборгского района Петербурга увезли в больницу с огнестрельным ранением. Обстоятельства преступления таинственны.

    Скорая привезла раненого из квартиры в Толубеевском проезде в городскую больницу № 3 накануне около девяти утра, стало известно «Фонтанке» 19 октября. По предварительной информации, у мужчины диагностировали сквозное огнестрельное ранение правого бедра. Его состояние оценили как средней тяжести.

    Пациент сообщил, что в него якобы выстрелил незнакомец в квартире около четырех ночи.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 9

    Гость19 Окт 2023 в 10:18
    да совсем белый горячий
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 09:42
    А, пришёл, крутой?
    Ну что, брат, как будем бабу-то делить?
    "Брат" (1997)
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 09:10
    Это белочка приходила!
    +1−0
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