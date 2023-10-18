Семейный ужин закончился вызовом скорой и промыванием желудков в Петербурге

Двух человек с признаками отравления привезли около полуночи в петербургскую больницу. Плохо им стало после совместного ужина.



47-летнюю женщину и 50-летнего мужчину скорая привезла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе этой ночью из квартиры на Синявинской улице, стало известно «Фонтанке» 18 октября. У обоих врачи выявили признаки отравления. Правда, женщина чувствовала себя хуже мужчины.



Оба, по предварительной информации, рассказали, что ели на ужин картошку с грибами. А потом им стало плохо.



Мужчину и женщину оставили под присмотром в больнице.

