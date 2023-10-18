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    Семейный ужин закончился вызовом скорой и промыванием желудков в Петербурге

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    7 комментариев

    Двух человек с признаками отравления привезли около полуночи в петербургскую больницу. Плохо им стало после совместного ужина.

    47-летнюю женщину и 50-летнего мужчину скорая привезла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе этой ночью из квартиры на Синявинской улице, стало известно «Фонтанке» 18 октября. У обоих врачи выявили признаки отравления. Правда, женщина чувствовала себя хуже мужчины.

    Оба, по предварительной информации, рассказали, что ели на ужин картошку с грибами. А потом им стало плохо.

    Мужчину и женщину оставили под присмотром в больнице.

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    Комментарии 7

    Гость18 Окт 2023 в 13:18
    Вот надо брать только известные грибы. И обрабатывать. И консервы грибные тоже делать опасно. Неудивительно, что то не то взяли.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 13:10
    В магазинах пора делать автоматические анализаторы
    +0−1
    Гость18 Окт 2023 в 13:05
    А где семья то?
    +0−0
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