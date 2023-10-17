Посмотрите, как малыш-овцебык Фунтик из Московского зоопарка теперь ест из взрослой кормушки

В Московском зоопарке показали, как трапезничают малыш-овцебык и его мама. Оказывается, они совсем не жадные. Видео опубликовала в Telegram-канале гендиректор зоопарка 17 октября.
Детеныша зовут Фунтик. Несмотря на то, что ему пока всего 4 месяца, он уже ест вместе с мамой из взрослой кормушки. Малыш все еще остается очень любознательным и милым, говорят в зоопарке. Например, Фунтик не жадничает и делится своей едой с птицами, которые то и дело подлетают к кормушке, чтобы полакомиться.
Накануне Ленинградский зоопарка показал, как крокодил Тотоша вынужден сражаться за еду с бесстрашными черепахами.