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    Посмотрите, как малыш-овцебык Фунтик из Московского зоопарка теперь ест из взрослой кормушки

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    В Московском зоопарке показали, как трапезничают малыш-овцебык и его мама. Оказывается, они совсем не жадные. Видео опубликовала в Telegram-канале гендиректор зоопарка 17 октября.

    Светлана Акулова Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    Детеныша зовут Фунтик. Несмотря на то, что ему пока всего 4 месяца, он уже ест вместе с мамой из взрослой кормушки. Малыш все еще остается очень любознательным и милым, говорят в зоопарке. Например, Фунтик не жадничает и делится своей едой с птицами, которые то и дело подлетают к кормушке, чтобы полакомиться.

    Накануне Ленинградский зоопарка показал, как крокодил Тотоша вынужден сражаться за еду с бесстрашными черепахами.

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