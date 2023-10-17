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    «Навели чистоту». В Петербурге закрасили фасады Музея стрит-арта

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    ГАТИ Петербурга «навела порядок» на территории Музея стрит-арта. После визита инспекции там закрасили все граффити. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ 17 октября.

    Последний рисунок на фасаде исчез 16 октября — в первый день «Недели чистоты», говорится в сообщении инспекции.

    Музей стрит-арта находился на территории завода слоистых пластиков на шоссе Революции. Там проводились фестивали, выставки и конкурсы, художники рисовали граффити на промышленных зданиях. С началом спецоперации часть организаторов уехали из России, и судьба музея оставалась неопределенной.

    В июле 2022 года ГАТИ заявила о недопустимости нарушений в сфере благоустройства. Инспекция предложила собственникам зданий либо согласовать рисунки, либо закрасить их. Владельцы завода сначала добивались разрешения, но в итоге не смогли завершить процедуру согласования.

    «Теперь внешний облик завода стал близок к тому, каким был при открытии в послевоенном Ленинграде в 1945 году», — заявили в ГАТИ.

    Музей стрит-арта располагался на территории завода с 2012 года. Как заявляли организаторы, миссия музея — создание, сохранение и изучение произведений уличного искусства.

    Вот как выглядела последняя экспозиция музея перед уходом на зимний период.

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    ГАТИГраффити
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