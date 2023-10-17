«Навели чистоту». В Петербурге закрасили фасады Музея стрит-арта

ГАТИ Петербурга «навела порядок» на территории Музея стрит-арта. После визита инспекции там закрасили все граффити. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ 17 октября.



Последний рисунок на фасаде исчез 16 октября — в первый день «Недели чистоты», говорится в сообщении инспекции.