Косатка из «Москвариума» беременна. Такое в России впервые

Столичный «Москвариум» ждет пополнение. Их косатка Ная беременна, и это первый подобный опыт для России. Об этом сообщает РИА Новости 17 октября со ссылкой на ветврача океанариума Ирину Суворову.



Детеныш может появиться на свет к Новому году. Океанариум вовсю готовится к встрече с косатёнком: сотрудники заливают специальный бассейн для родов и закупают заменитель китового молока, если Ная вдруг не сможет выкормить детеныша. Кроме того, у ветврачей есть опасения, что из-за своей неопытности косатка не сможет быстро сориентироваться и помочь малышу выплыть на поверхность для первого вдоха.