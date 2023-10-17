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    Косатка из «Москвариума» беременна. Такое в России впервые

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    Столичный «Москвариум» ждет пополнение. Их косатка Ная беременна, и это первый подобный опыт для России. Об этом сообщает РИА Новости 17 октября со ссылкой на ветврача океанариума Ирину Суворову.

    Детеныш может появиться на свет к Новому году. Океанариум вовсю готовится к встрече с косатёнком: сотрудники заливают специальный бассейн для родов и закупают заменитель китового молока, если Ная вдруг не сможет выкормить детеныша. Кроме того, у ветврачей есть опасения, что из-за своей неопытности косатка не сможет быстро сориентироваться и помочь малышу выплыть на поверхность для первого вдоха.

    «Если у подавляющего большинства животных и человека есть такая опция, как оперативное вмешательство — кесарево сечение, то, к сожалению, ввиду анатомических и физиологических особенностей у китообразных это невозможно», — цитирует РИА Новости ветврача Ирину Суворову.

    Фото: Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»
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    Сейчас косатка уже на 15-м месяце беременности. Из-за своего интересного положения Ная пока не участвует в представлениях и больше отдыхает.

    Для России это первая беременность косатки в искусственных условиях. Партнер Наи, 16-летний Норд, умер этим летом, так и не дождавшись потомства. Причиной смерти стала острая язвенная болезнь третьего отдела желудка.

    В конце августа в России впервые родилась панда. «Фонтанка» показывала ее последний осмотр зоологами.

    Фото: Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»

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