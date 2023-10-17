Косатка из «Москвариума» беременна. Такое в России впервые

Столичный «Москвариум» ждет пополнение. Их косатка Ная беременна, и это первый подобный опыт для России. Об этом сообщает РИА Новости 17 октября со ссылкой на ветврача океанариума Ирину Суворову.
Детеныш может появиться на свет к Новому году. Океанариум вовсю готовится к встрече с косатёнком: сотрудники заливают специальный бассейн для родов и закупают заменитель китового молока, если Ная вдруг не сможет выкормить детеныша. Кроме того, у ветврачей есть опасения, что из-за своей неопытности косатка не сможет быстро сориентироваться и помочь малышу выплыть на поверхность для первого вдоха.
«Если у подавляющего большинства животных и человека есть такая опция, как оперативное вмешательство — кесарево сечение, то, к сожалению, ввиду анатомических и физиологических особенностей у китообразных это невозможно», — цитирует РИА Новости ветврача Ирину Суворову.
Сейчас косатка уже на 15-м месяце беременности. Из-за своего интересного положения Ная пока не участвует в представлениях и больше отдыхает.
Для России это первая беременность косатки в искусственных условиях. Партнер Наи, 16-летний Норд, умер этим летом, так и не дождавшись потомства. Причиной смерти стала острая язвенная болезнь третьего отдела желудка.
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