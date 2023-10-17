В СПбГУ собирают деньги для мобилизованного коллеги. Чтобы вернуться на фронт, ему нужно полмиллиона

Сотрудников СПбГУ попросили «оказать посильную помощь» в сборе средств для мобилизованного коллеги. На снаряжение ему необходимо полмиллиона рублей.
Информация о финансовой помощи опубликована на сайте вуза 17 октября. Её обсуждали на ректорском совещании, которое состоялось накануне. Сотрудникам вуза рассказали о мобилизованном коллеге — работнике управления режима и охраны. Он ушёл на фронт в октябре прошлого года, служил на Авдеевском направлении. Через год мужчине предоставили краткосрочный отпуск, отдых заканчивается, и скоро ему предстоит вернуться в зону боевых действий.
Однако военнослужащему требуется снаряжение и специальное оборудование на сумму в 500 тысяч рублей. Проректор по безопасности Дмитрий Грязнов предложил универсантам «оказать посильную финансовую помощь». Всем желающим он вышлет реквизиты для денежного перевода.