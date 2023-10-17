Полиция собрала в отделе троих по делу об изнасиловании женщины в Кудрово

Двое жителей Петербурга вместе с приятелем из Кудрово объяснялись с сотрудниками правоохранительных органов после надругательства над женщиной во Всеволожском районе Ленобласти. Один из них домой не вернулся, стало известно «Фонтанке» 17 октября.



Всех троих оперативники задержали накануне на Пражской улице у дома, где живёт младший из них, и неподалёку от места жительства потерпевшей. По версии следствия, пятничную ночь компания продолжила в её квартире, и один из мужчин натворил на два уголовных дела.

По словам 40-летней женщины, к себе новых знакомых из местного бара она пригласила послушать пластинки. Один из них, которого она называла Никитой, загостился и силой принудил её к близости.