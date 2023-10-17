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    Полиция собрала в отделе троих по делу об изнасиловании женщины в Кудрово

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    Двое жителей Петербурга вместе с приятелем из Кудрово объяснялись с сотрудниками правоохранительных органов после надругательства над женщиной во Всеволожском районе Ленобласти. Один из них домой не вернулся, стало известно «Фонтанке» 17 октября.

    Всех троих оперативники задержали накануне на Пражской улице у дома, где живёт младший из них, и неподалёку от места жительства потерпевшей. По версии следствия, пятничную ночь компания продолжила в её квартире, и один из мужчин натворил на два уголовных дела.

    По словам 40-летней женщины, к себе новых знакомых из местного бара она пригласила послушать пластинки. Один из них, которого она называла Никитой, загостился и силой принудил её к близости.

    Никита, как выяснилось, живёт в Невском районе города. Его и приятеля из Красногвардейского района опросили и отпустили в статусе свидетелей. 24-летний мужчина с Пражской улицы остался в изоляторе временного содержания. Его подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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    Гость17 Окт 2023 в 13:05
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