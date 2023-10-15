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    Кудровчанка заявила об изнасиловании после прослушивания пластинок с четырьмя мужчинами

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    Прослушивание музыки с четырьмя молодыми людьми из локального бара привело жительницу Кудрово в полицию. В ночь на 15 октября 40-летняя женщина попросила привлечь к ответственности Никиту, который избил ее и изнасиловал.

    Как стало известно «Фонтанке», в пятницу вечером дама отдыхала в баре на Пражской улице. Там она познакомилась с четырьмя приятелями, а позже пригласила их к себе в соседний дом послушать пластинки. До трех часов ночи компания наслаждалась музыкой. Затем трое ушли и остался только Никита. В ходе общения выяснилось, что он хочет переспать с хозяйкой квартиры, та отказалась. Тогда молодой человек избил руками женщину и принудил ее к половому акту в разных формах. Закончить гость так и не смог, после чего дама заявила, что в седьмом часу к ней привезут сына. После этой новости Никита ушел.

    Заявительницу направили на обследование в больницу, чтобы установить факт изнасилования и нанесения побоев.

    © Фонтанка.Ру

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